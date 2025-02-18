В Італії вибухнув танкер "тіньового" флоту РФ з нафтою: подробиці

Танкер Seajewel належить до "тіньового" флоту РФ і неодноразово транспортував російську нафту з Росії в обхід санкцій.

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В Італії вибухнув танкер, який перевозив російську нафту. Танкер під прапором Мальти, який транспортував російську нафту до Європи зупинився в порту Савона на північному заході Італії, де на його борту пролунали 2 вибухи. Про це пише видання Newsweek.

Детонація відбулася під час розвантаження судна. Воно зазнало пошкоджень нижче ватерлінії.

Екіпаж танкера внаслідок вибуху не постраждав. Також повідомляється, що витоку нафти не сталося.

Як зазначає ЗМІ, судно Seajewel транспортувало нафту з Росії до Європи попри санкції, що робить його частиною так званого "тіньового флоту" Росії.

Прокуратура Савони розслідує численні можливі причини вибуху, включаючи механічну несправність, зіткнення або навіть закладений вибуховий пристрій.

Влада проводить технічні перевірки, посилаючись на "якісь аномалії" в процесі вивантаження нафти.

Зазначається, що Seajewel неодноразово транспортував російську нафту — у 2024 році кілька разів завантажував вантаж у Росії, перш ніж робити зупинки в таких портах, як Констанца (Румунія) та Джейхан (Туреччина).

Також видання пише, що російський "тіньовий флот" працює в Балтійському морі і складається зі старих суден, які часто діють під непрозорою власністю та не мають належного страхування, часто змінюючи реєстрацію під прапором. На ці судна припадає близько 17 відсотків нафтових танкерів у світі.

Нагадаємо, що в ГУР повідомили, що Росія витратила 10 мільярдів доларів на старі судна, які використовує для транспортування нафти в обхід санкцій. На теперішній час російський тіньовий флот налічує до 1000 одиниць переважно застарілих суден.