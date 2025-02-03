Кремль потратил $10 миллиардов на теневой флот: в ГУР рассказали, зачем РФ устаревшие суда

Секретный российский флот насчитывает до 1000 единиц. Страна-агрессор маскирует их с помощью чужих флагов, а маршруты скрывает, выключая AIS.

Related video

Россия потратила 10 миллиардов долларов на старые суда. Деталями о теневом флоте РФ в комментарии "РБК-Украина" 3 февраля поделилась пресс-служба Главного управления разведки (ГУР) Минобороны.

"В настоящее время российский теневой флот насчитывает до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 млн тонн)", — сообщили в ГУР.

Отмечается, что еще в 2023 году речь шла лишь о примерно 600 единицах.

Тайные суда ходят под чужими флагами

По данным разведки, больше всего судов теневого флота РФ зарегистрировала под флагами Панамы, Габона, Островов Кука, Либерии, Маршалловых островов и тому подобное. Владельцы же зарегистрированы в КНР, Индии, Маршалловых островах, Сейшельских островах, ОАЭ, Греции и ряде других стран. Компании, которые управляют транспортировками, находятся в ОАЭ, Греции, КНР, Турции и на Сейшельских островах.

Однако на этом маскировка тайных кораблей не закончилась. Судам часто меняют регистрацию и название, чтобы усложнить их идентификацию.

Зачем Москве теневой флот

Суда, о которых идет речь, являются танкерами и помогают РФ в торговле нефтью в обход санкций. По информации ГУР, после введения лимита цен на вражескую нефть в декабре 2022 года страна-агрессор потратила на покупку танкеров уже более 10 миллиардов долларов.

"Эти суда обеспечивают экспорт около 70% российской сырой нефти и нефтепродуктов, перевозимых морским путем", — подчеркнули в ведомстве.

В оффшорной зоне нефть перезагружают на другие танкеры, чтобы скрыть маршруты. Кроме того, на отдельных участках пути россияне выключают автоматизированную идентификационную систему (AIS). Чтобы помешать установлению происхождения нефти, ее смешивают с другими сортами.

На российскую нефть есть спрос, некоторые страны, пример Китай, Индия и Турция, заинтересованы в импорте ископаемого для переработки и экспорта готовых нефтепродуктов на внешние рынки. Важно, что продажа нефтепродуктов, изготовленных из российской нефти, не запрещена.

В начале января США ввели новые санкции против теневого флота РФ, а именно против 183 ее танкеров и ряда страховых компаний. Основные покупатели, которыми являются Индия и Китай, прекратили принимать подсанкционные суда. В ГУР сообщили, что ожидается снижение экспорта российской нефти в краткосрочной перспективе на 15%.

Кроме того, Россия будет вынуждена сделать большую скидку на нефть для покупателей и снизить плановые показатели по добыче. Однако американские санкции затронули лишь часть секретных судов.

В разведке объяснили, что для перекрытия схемы нужно найти механизм, чтобы:

отслеживать реальный маршрут танкеров;

ввести секторальные санкции;

заблокировать активы компаний, которые их эксплуатируют;

запретить судам заходить в порты, территориальные воды и международные проливы.

Напомним, в Defense Express сообщили, что Германия разработала уникальную зенитную ракету для подводных лодок IDAS, которая позволяет субмаринам защищаться от противолодочной авиации. Над похожими проектами работала и Россия, но они оборачивались провалами.

В ISW сообщили, что в РФ разработали новую систему для управления "стаями" из неограниченного количества БПЛА.