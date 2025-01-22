РФ возобновляет работу секретной базы подводных лодок в Крыму времен Холодной войны

Речь идет об объекте 825ГТС, который был построен на рубеже 50-60-х годов. Этот инженерный шедевр имеет уникальные защитные характеристики, которые делают его практически неуязвимым даже для ядерного удара мощностью до 100 килотонн.

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Российские военные перепрофилировали историческую базу подводных лодок в Балаклаве, на территории временно оккупированного Крыма. Некогда музей, объект "825ГТС" вновь становится стратегическим военным объектом, что подчеркивает активизацию усилий России по укреплению позиций в Черноморском регионе. Об этом сообщили агенты партизанского движения "АТЕШ".

"Российские оккупанты в Балаклавской бухте усиливают морские инженерные заграждения, предназначенные для защиты от беспилотных катеров и диверсионных группировок", — говорится в сообщении.

Возобновленная база подводных лодок в Балаклаве является безопасным и стратегически важным объектом для военно-морских операций России. Подземный комплекс, встроенный в скалистые утесы бухты, практически неуязвим для обычных воздушных ударов и и может быть использован для поддержания и подготовки военно-морских сил.

Комментируя информацию обозреватели Army Recognition отметили, что возрождение 825ГТС свидетельствует о значительном изменении в подходе России к обеспечению безопасности жизненно важных объектов в Крыму. Помимо активности в Балаклаве, Россия организовала базу 91-й бригады речных катеров в районе мыса Тарханкут под Оленевкой.

Что известно об объекте 825ГТС

База подводных лодок в Балаклаве, известная как объект 825ГТС, была построена на рубеже 50-60-х годов в эпоху холодной войны. Этот инженерный шедевр стал настоящим символом своего времени, сочетая стратегическую значимость и уникальные защитные характеристики.

Комплекс включал искусственный канал длиной 1,5 километра, который проходил сквозь 126-метровую скалу. Глубина канала составляла 8-9 метров, а ширина варьировалась от 12 до 22 метров. Параллельно с ним располагался сухой док длиной 107 метров, предназначенный для ремонта подводных лодок.

База могла одновременно разместить 7-8 подводных лодок и до 1500 человек. Лодки проектов 608, 613 и 633 могли заходить в базу через канал, оставаться там незамеченными и выходить на боевое дежурство под водой. Во времена ядерного противостояния комплекс также использовался для хранения ядерного арсенала, к которому был предусмотрен прямой доступ из тоннелей.

Секретность объекта была исключительной. Подступы к базе тщательно охранялись и маскировались так, что даже с расстояния в 5-10 метров невозможно было заметить вход.

Особую прочность объекта обеспечивал 70-метровый слой горной породы, что делало его практически неуязвимым для ядерного удара мощностью до 100 килотонн. Даже при взрыве бомбы в районе Балаклавской бухты объект сохранял бы свою дееспособность, продолжая выполнять поставленные задачи.

Однако с появлением новых атомных подводных лодок объект 825ГТС стал терять свое значение. Пространства базы оказалось недостаточно для современного флота, а планы по расширению так и не были реализованы из-за смены приоритетов в период перестройки.

"Возобновление работы объекта 825ГТС и развертывание передовых систем ПВО свидетельствуют об оборонительной стратегии, направленной на противодействие действиям Украины и защиту ключевых военных объектов", — подчеркнули западные обозреватели.

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Напомним, агенты партизанского движения на временно оккупированных территориях Украины "АТЕШ" разоблачили местоположение штаба Вооруженных сил РФ, который оккупанты разместили в гражданском здании в Евпатории.