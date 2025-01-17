ВС РФ обустроили штаб в гражданском объекте в Евпатории, — "Атэш" (фото)

Вблизи штаба партизаны зафиксировали военную технику и личный состав. Кроме того, военнослужащие для перемещений используют гражданский транспорт.

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Агент партизанского движения на временно оккупированных территориях Украины "АТЕШ" разоблачил местоположение штаба Вооруженных сил Российской Федерации, который оккупанты разместили в гражданском здании в Евпатории. Об этом "АТЕШ" сообщил в пятницу, 17 января.

Партизаны утверждают, российские военные сознательно маскируют свои объекты среди гражданской инфраструктуры, чтобы в случае атак использовать это для провокаций против Сил обороны Украины.

Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram

Вблизи штаба агенты зафиксировали присутствие военной техники и личного состава. Кроме того, для передвижения военные используют транспорт, принадлежащий гражданским.

"Такие действия являются преступлением российских оккупационных войск и нарушением Женевской конвенции. Они подвергают опасности гражданское население", — говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября "АТЕШ" сообщал об укреплении береговой линии временно оккупированного Крыма. Российские войска возводили окопы, опорные пункты и огневые точки в Евпатории.

25 ноября партизаны сообщили, что около половины семей российских офицеров Росгвардии выехали с полуострова из-за возможной высадки украинского десанта и боевых столкновений в Евпатории.