ЗС РФ облаштували штаб у цивільному об'єкті в Євпаторії, — "Атеш" (фото)

Поблизу штабу партизани зафіксували військову техніку та особовий склад. Крім того, військовослужбовці для переміщень використовують цивільний транспорт.

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Агент партизанського руху на тимчасово окупованих територіях України "АТЕШ" викрив місце розташування штабу Збройних сил Російської Федерації, який окупанти розмістили в цивільній будівлі в Євпаторії. Про це "АТЕШ" повідомив у п'ятницю, 17 січня.

Партизани стверджують, російські військові свідомо маскують свої об'єкти серед цивільної інфраструктури, щоб у разі атак використовувати це для провокацій проти Сил оборони України.

Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram

Поблизу штабу агенти зафіксували присутність військової техніки та особового складу. Крім того, для пересування військові використовують транспорт, що належить цивільним.

"Такі дії є злочином російських окупаційних військ і порушенням Женевської конвенції. Вони наражають на небезпеку цивільне населення", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада "АТЕШ" повідомляв про зміцнення берегової лінії тимчасово окупованого Криму. Російські війська зводили окопи, опорні пункти й вогневі точки у Євпаторії.

25 листопада партизани повідомили, що близько половини сімей російських офіцерів Росгвардії виїхали з півострова через можливе висадження українського десанту і бойові зіткнення в Євпаторії.