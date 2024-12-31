Громкие взрывы в Севастополе: город атаковали БПЛА и морские дроны, — соцсети (фото)

По данным местных Telegram-каналов, в результате атаки ударных БПЛА, уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс "Тор". Украинское командование не подтверждало информацию.

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В ночь на 31 декабря в оккупированном Севастополе (Крым) в районе Казачьей бухты раздалась серия мощных взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным канала, в результате атаки беспилотников в бухте возник пожар. Позже в канале сообщили, что в районе Казачьей бухты якобы уничтожен российский ЗРК "Тор". Официального подтверждения от украинского командования не было.

Атака БПЛА на Севастополь

Согласно сообщениям российского паблика "ЧП Севастополь", в 23:47 город якобы атаковали ударные беспилотники. Сообщалось о работе ПВО и сильных взрывах. Меньше чем через 10 минут стали появляться о сообщения о серии мощных взрывов в результате атаке безэкипажных катеров в районе Казачьей бухты.

При этом глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил, что ПВО якобы уничтожили один морской дрон.

"Громкие звуки, которые сейчас было слышно в городе — это наши военные отразили попытку атаки надводных беспилотников. По предварительной информации уничтожен 1 БЭК", — заявил он.

Напомним, 29 декабря в украинском командовании сообщили, что военно-морская логистика российских оккупационных войск в оккупированном Крыму на сегодня, по сути, уничтожена. Небезопасно уже даже на восточном побережье Азовского моря и Краснодарского края.