Гучні вибухи в Севастополі: місто атакували БПЛА і морські дрони, — соцмережі (фото)

За даними місцевих Telegram-каналів, унаслідок атаки ударних БПЛА знищено російський зенітно-ракетний комплекс "Тор". Українське командування не підтверджувало інформації.

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У ніч на 31 грудня в окупованому Севастополі (Крим) у районі Козачої бухти пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

За даними каналу, внаслідок атаки безпілотників у бухті виникла пожежа. Пізніше в каналі повідомили, що в районі Козачої бухти нібито знищено російський ЗРК "Тор". Офіційного підтвердження від українського командування не було.

Атака БПЛА на Севастополь

Згідно з повідомленнями російського пабліка "ЧП Севастополь", о 23:47 місто нібито атакували ударні безпілотники. Повідомлялося про роботу ППО і сильні вибухи. Менше ніж за 10 хвилин стали з'являтися повідомлення про серію потужних вибухів унаслідок атаки безекіпажних катерів у районі Козачої бухти.

При цьому глава окупаційної адміністрації Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що ППО нібито знищили один морський дрон.

"Гучні звуки, які зараз було чути в місті — це наші військові відбили спробу атаки надводних безпілотників. За попередньою інформацією знищено 1 БЕК", — заявив він.

Нагадаємо, 29 грудня в українському командуванні повідомили, що військово-морська логістика російських окупаційних військ в окупованому Криму на сьогодні, по суті, знищена. Небезпечно вже навіть на східному узбережжі Азовського моря і Краснодарського краю.