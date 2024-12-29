"Непростий рік для росіян": у Криму знищено всю військово-морську логістику Росії, — ВМС
За словами спікера ВМС України Дмитра Плетенчука, в Азовському морі практично не залишилося бойових одиниць РФ. Він також згадав і про важливі етапи, які вже можна вважати пройденими.
Військово-морська логістика російських окупаційних військ в окупованому Криму на сьогодні, по суті, знищена. Небезпечно вже навіть на східному узбережжі Азовського моря і Краснодарського краю. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Він відповів на запитання про втрати Чорноморського флоту РФ за 2024 рік.
Плетенчук уточнив, що кількісний показник важливий, але якісний — "більш вагомий". Спікер згадав і про важливі етапи, які вже можна вважати пройденими.
"І одним із цих етапів є те, що росіяни покинули Крим — у сенсі Чорноморський флот РФ. Також черговий складний етап — це те, що, по суті, знищено військово-морську логістику росіян щодо забезпечення угруповання в Криму", — уточнив він.
Ще один етап, у термінології Плетенчука, — те, що в Азовському морі практично немає бойових одиниць РФ. Рік, що минає, він назвав "досить непростим", але таким же він був і для росіян в Азово-Чорноморському регіоні.
"І вони змушені віддавати собі в цьому звіт, і, звичайно, це значно ускладнює їхню діяльність", — уточнив Плетенчук.
Надалі ВМС України зможуть планувати свою роботу, вже з огляду на ці досягнення.
Нагадаємо, що Україна у 2025 році отримає потужні засоби боротьби з БПЛА "Шахед".
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