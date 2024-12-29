"Непростой год для россиян": в Крыму уничтожена вся военно-морская логистика России, — ВМС

По словам спикера ВМС Украины Дмитрия Плетенчука, в Азовском море практически не осталось боевых единиц РФ. Он также упомянул и о важных этапах, которые уже можно считать пройденными.

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Военно-морская логистика российских оккупационных войск в оккупированном Крыму на сегодня, по сути, уничтожена. Небезопасно уже даже на восточном побережье Азовского моря и Краснодарского края. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук. Он ответил на вопрос о потерях Черноморского флота РФ за 2024 год.

Плетенчук уточнил, что количественный показатель важен, но качественный — "более весом". Спикер упомянул и о важных этапах, которые уже можно считать пройденными.

"И одним из этих этапов является то, что россияне покинули Крым — в смысле Черноморский флот РФ. Также очередной сложный этап — это то, что, по сути, уничтожена военно-морская логистика россиян по обеспечению группировки в Крыму", — уточнил он.

Еще один этап, в терминологии Плетенчука, — то, что в Азовском море практически нет боевых единиц РФ.

Уходящий год он назвал "достаточно непростым", но таким же он был и для россиян в Азово-Черноморском регионе.

"И они вынуждены отдавать себе в этом отчет, и, конечно, это значительно усложняет их деятельность", — уточнил Плетенчук.

В дальнейшем ВМС Украины смогут планировать свою работу, уже учитывая эти достижения.

Напомним, что Украина в 2025 году получит мощные средства борьбы с БПЛА "Шахед".

Ранее сообщалось, что, по данным The Associated Press, ВСУ в Курской области не могут ни контратаковать, ни отступить, поскольку россияне могут прорваться в Сумскую область.