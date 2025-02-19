У зоні ППО Аляски США зафіксували російський військовий літак: що відомо

Літак перебував у міжнародному повітряному просторі та рухався у межах ідентифікації системи протиповітряної оборони Аляски. У NORAD зазначають, що така активність російської військової авіації там відбувається регулярно.

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Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) виявило на території дії сил протиповітряної оборони Аляски рух російського військового літака, який пробув у зоні деякий час та повернувся назад. Він не виходив за межі установлених повітряних кордонів та пересувався у міжнародному просторі, як повідомили у відомстві. Там зазначають, що російська активність у межах діяльності системи ППО Аляски відбувається часто. Про це повідомили 18 лютого на офіційному сайті NORAD.

Під час перебування у міжнародному просторі літак, тип якого не вказано у повідомленні відомства, не намагався перетнути повітряних кордонів Канади чи США. Його діяльність командування розцінює як безпечне.

"Ця російська діяльність у зоні ППО Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", — повідомляють у NORAD.

Також у відомстві зазначили, що постійно здійснюють нагляд у ділянці міжнародного повітряного простору "в інтересах національної безпеки". Нагляд за безпекою території NORAD здійснює за допомогою великої багатошарової системи супутників, наземних і бортових радарів і винищувачів, аби у будь-який момент бути готовими до застосування різноманітних варіантів для захисту суверенітету та безпеки Північної Америки.

Нагадаємо, схожий випадок трапився нещодавно, коли російський військовий розвідувальний літак Су-24МР зафіксували над територією Польщі. Він залетів відстань 6,5 км від кордону зі сторони Крулевецької (Калінінградської) області, пробув над Польщею деякий час та повернувся назад. Росіяни пояснили інцидент тим, що трапився "збій". Про це стало відомо 12 лютого.

Також інцидент із російською військовою авіацією трапився, коли ЗРК С-400 РФ націлився на патрульний літак ВМС Франції Atlantique 2 у Балтійському морі. Той діяв у межах місії НАТО, аж раптом був освітлений радаром наведення російської системи протиповітряної оборони. Ці дії фахівці розцінювали як "небезпечні та агресивні", а також такі, що суперечать чинним міжнародним нормам. Випадок трапився 25 січня, як з'ясовував Фокус.