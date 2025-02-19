В зоне ПВО Аляски США зафиксировали российский военный самолет: что известно

Самолет находился в международном воздушном пространстве и двигался в пределах идентификации системы противовоздушной обороны Аляски. В NORAD отмечают, что такая активность российской военной авиации там происходит регулярно.

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Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило на территории действия сил противовоздушной обороны Аляски движение российского военного самолета, который пробыл в зоне некоторое время и вернулся обратно. Он не выходил за пределы установленных воздушных границ и передвигался в международном пространстве, как сообщили в ведомстве. Там отмечают, что российская активность в рамках деятельности системы ПВО Аляски происходит часто. Об этом сообщили 18 февраля на официальном сайте NORAD.

Во время пребывания в международном пространстве самолет, тип которого не указан в сообщении ведомства, не пытался пересечь воздушных границ Канады или США. Его деятельность командование расценивает как безопасную.

"Эта российская деятельность в зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", — сообщают в NORAD.

Также в ведомстве отметили, что постоянно осуществляют надзор в участке международного воздушного пространства "в интересах национальной безопасности". Надзор за безопасностью территории NORAD осуществляет с помощью большой многослойной системы спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей, чтобы в любой момент быть готовыми к применению различных вариантов для защиты суверенитета и безопасности Северной Америки.

Напомним, похожий случай произошел недавно, когда российский военный разведывательный самолет Су-24МР зафиксировали над территорией Польши. Он залетел расстояние 6,5 км от границы со стороны Крулевецкой (Калининградской) области, пробыл над Польшей некоторое время и вернулся обратно. Россияне объяснили инцидент тем, что случился "сбой". Об этом стало известно 12 февраля.

Также инцидент с российской военной авиацией случился, когда ЗРК С-400 РФ нацелился на патрульный самолет ВМС Франции Atlantique 2 в Балтийском море. Тот действовал в рамках миссии НАТО, как вдруг был освещен радаром наведения российской системы противовоздушной обороны. Эти действия специалисты расценивали как "опасные и агрессивные", а также противоречащие действующим международным нормам. Случай произошел 25 января, как выяснял Фокус.