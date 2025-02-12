В Польше зафиксировали российский разведывательный самолет Су-24МР: что известно

Российский самолет залетел в воздушное пространство Польши на расстояние 6,5 км от границы со стороны Крулевецкой (Калининградской) области. В РФ говорят, что это произошло из-за "сбоя".

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В восточной части Гданьского залива Вооруженные силы Польши зафиксировали движение российского разведывательного самолета Су-24МР. Борт залетел в воздушное пространство страны на максимальную удаленность от воздушной границы между странами на 6,5 км, пробыл там некоторое время, а потом развернулся и улетел обратно. Об этом стало известно из сообщения Оперативного командования Вооруженных сил Польши на странице в сети X 11 февраля.

"11 февраля 2025 года в 14:09 ч. в восточной части Гданьского залива произошло нарушение воздушного пространства над территориальными водами Республики Польша самолетом Су-24МР ВС Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Российский самолет пробыл над территорией Польши 1 минуту 12 секунд, а тогда, после вмешательства дежурных служб государственного контроля, штурман РФ изменил его маршрут.

В ведомстве отмечают, что российская сторона подтвердила факт нарушения воздушного пространства Польши. Там объяснили такой инцидент тем, что произошел "сбой навигационной системы самолета Су-24МР".

Для чего предназначен самолет Су-24МР

Отметим, что Су-24МР — это фронтовой самолет-разведчик, который выполняет задачи по обеспечению разведывательной информацией командования сухопутных войск и фронтовой авиации. На приморских направлениях такой самолет собирает разведывательные данные для сил военно-морского флота, как пишет в открытых источниках.

Напомним, что подобные инциденты случаются не впервые. Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что Россия использует свои разработки, испытанные на войне с Украиной, против стран НАТО. Среди них — беспилотники, как узнавал Фокус 10 февраля.

Также недавно стало известно, что Россия причастна к почти сотне "подозрительных инцидентов" в Европе, о чем сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский. Среди таких случаев — шпионаж, диверсии, саботаж и кибератаки. Вероятно, к таким инцидентам относится также история с повреждением мобильных коммуникаций и данных отслеживания судов в Балтийском море, когда якорь китайского судна, которое ехало из порта России и везло туда удобрения, задел их. Детали об этом случае Фокус сообщал 28 ноября 2024 года, когда обнародовали первые данные о расследовании этого дела.