РФ использует свои разработки, испытанные на войне с Украиной, против НАТО, — ISW

Россия активно развивает свои технологические военные разработки, в частности беспилотники, и все чаще устраивает с их помощью диверсии против стран, входящих в альянс.

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Технологические военные разработки Россия сначала тестирует на фронте в войне против Украины, а затем их применяет против государств Североатлантического альянса через различные диверсии и гибридные операции. Это касается в частности беспилотных летательных аппаратов и развития их устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны в сводке за 9 февраля.

"Похоже, что Россия использует технологические инновации, которые она разрабатывает, в своей войне в Украине непосредственно против стран НАТО", — говорится в сообщении.

К такому выводу аналитики институт пришли на фоне сообщений от членов альянса о том, что Россия осуществляет или планирует диверсии, а также различные гибридные операции.

Осуществлять такие замыслы России помогает тестирование разработок на поле боя с Украиной, считают эксперты проекта. Туда РФ сначала отправляет свои технологические инновации, испытывает их на фронте, после чего применяет для диверсий.

Зафиксированные ранее случаи операций россиян против стран НАТО могут подтверждать выводы, к которым пришли аналитики. Такие диверсии случались уже неоднократно.

Так, недавно глава МИД Чехии сообщил о том, что Россия, вероятно, причастна к почти 100 "подозрительным инцидентам" в странах Европы. Среди таких были шпионаж, диверсии, саботаж и кибератаки. Всего таких инцидентов было зафиксировано около 500, и в 100 из них нашли следы Кремля. О таких данных стало известно 4 декабря 2024 года.

Одна из самых громких диверсий РФ против НАТО состоялась в Балтийском море, когда были перерезаны мобильные коммуникации и данные отслеживания судов. По данным следователей, которые занимались этим делом, кабели перерезал якорь китайского судна Yi Peng 3, которое накануне вышло из порта России и везло удобрения. Подробности расследования Фокус обнародовал в ноябре 2024 года.

Такие действия россиян призваны тактикой относительно того, чтобы скрыть передвижения кораблей РФ и помешать операциям других стран. Подробнее об этом Фокус рассказывал 16 декабря.