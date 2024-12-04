РФ вероятно причастна к почти 100 "подозрительным инцидентам" в ЕС, — глава МИД Чехии

За 2024 год в ЕС произошло 500 "подозрительных инцидентов", и в почти ста из них подозревают гибридные действия Кремля. Среди таких были шпионаж, диверсии, саботаж и кибератаки.

Глава внешнеполитического ведомства Чехии Ян Липавский заявил, что в течение 2024 года в ЕС произошло 500 различных инцидентов, из которых почти 100 имеют отношение к деятельности РФ в Европе. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По словам Липавского, Европа должна послать сильный сигнал в РФ, что "не будет терпеть такое поведение".

"В этом году в Европе было 500 подозрительных инцидентов. Около 100 из них можно отнести к российским гибридным атакам, шпионажу, операциям влияния", — сказал Липавский журналистам.

Как пишет СМИ со ссылкой на два источника в органах безопасности европейских стран, ранее ЕС было "практически невозможно" полностью противостоять эскалации гибридной войны со стороны Москвы. Другой собеседник издания добавил, что в течение многих лет Запад недооценивал гибридную деятельность России, теряя драгоценное время на обмен разведданными и наращивание оборонительных возможностей.

"Теперь некоторые страны теперь вынуждены полагаться на неправительственные организации для защиты своих территорий", — констатируют журналисты.

Напомним, Фокус сообщал, что РФ имеет несколько сценариев ответа для Запада после разрешения Украине бить по территории России. Лидер РФ Путин может использовать открытый ядерный шантаж, гибридные методы и собственных прокси.

Также мы писали о призыве шефа чешской разведки о заключении "плохого мира" между РФ и Украиной. По словам Михала Куделки, что в таком случае Кремль начнет подготовку к новому нападению на страны Европы и будет готов к этому через 10-15 лет.