РФ ймовірно причетна до майже 100 "підозрілих інцидентів" у ЄС, — глава МЗС Чехії

За 2024 рік в ЄС сталося 500 "підозрілих інцидентів", і в майже ста з них підозрюють гібридні дії Кремля. Серед таких були шпигунство, диверсії, саботаж та кібератаки.

Очільник зовнішньополітичного відомства Чехії Ян Ліпавський заявив, що протягом 2024 року в ЄС сталося 500 різноманітних інцидентів, з яких майже 100 мають стосунок до діяльності РФ у Європі. Про це повідомляє британська газета The Guardian.

За словами Ліпавського, Європа має послати сильний сигнал у РФ, що "не толерувати таку поведінку".

"Цього року в Європі було 500 підозрілих інцидентів. До 100 з них можна віднести до російських гібридних атак, шпигунства, операцій впливу", — сказав Ліпавський журналістам.

Як пише ЗМІ з посиланням на два джерела в органах безпеки європейських країн, раніше ЄС було "практично неможливо" повністю протистояти ескалації гібридної війни зі сторони Москви. Інший співрозмовник видання додав, що протягом багатьох років Захід недооцінював гібридну діяльність Росії, втрачаючи дорогоцінний час на обмін розвідданими та нарощування оборонних можливостей.

"Тепер деякі країни тепер змушені покладатися на неурядові організації для захисту своїх територій", — констатують журналісти.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що РФ має кілька сценаріїв відповіді для Заходу після дозволу Україні бити по території Росії. Лідер РФ Путін може використати відкритий ядерний шантаж, гібридні методи та власних проксі.

Також ми писали про заклик шефа чеської розвідки про укладання "поганого миру" між РФ і Україною. За словами Міхала Куделки, що в такому випадкуКремль почне підготовку до нового нападу на країни Європи та буде готовий до цього за 10-15 років.