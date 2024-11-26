Стимулює РФ до нових війн: шеф розвідки Чехії пояснив наслідки "миру" коштом України

Шеф чеської розвідки Міхал Куделка вважає, що у разі "поганого миру" між РФ і Україною, Кремль почне підготовку до нового нападу на країни Європи і буде готовий до цього за 10-15 років.

Керівник чеської Cлужби безпеки та інформації (BIS), генерал-майор Міхал Куделка вважає, що спонукання України до перемовин на умовах "поганого миру" означатиме стимул для Кремля відновитися та знову піти війною, однак цього разу проти країн Центральної та Східної Європи. Про це він розповів у інтерв'ю Bloomberg.

Шеф чеської розвідки каже, що стратегія підштовхування Києва до значних поступок дасть мотивацію Кремлю для подальших збройних агресій в майбутньому.

"Можливо, наступні 10-15 років Росія витратить на те, щоб відновитися після величезних людських і економічних втрат, і готуватися до наступної цілі, якою є Центральна та Східна Європа", — сказав Куделка.

Начальник BIS відверто каже, якщо Україна програє або погодиться на "поганий мир", то РФ "сприйме це як перемогу". Куделка додає, що повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році має нагадати західним країнам, що Росія є "імперською наддержавою з імперськими бажаннями" й "абсолютно зневажає" свої військові втрати та загибель цивільних осіб.

Тому чеський розвідник переконаний, що країнам Заходу варто уникати загроз у сфері безпеки та економічній діяльності у разі, якщо з РФ буде відновлено ділові чи дипломатичні відносини.

"Росія є агресором, який розуміє лише силу, а тому результат війни [проти України] визначатиме ймовірність майбутнього глобального конфлікту з безпосередньою участю НАТО. Однак якщо РФ зіткнеться з сильною країною чи сильним альянсом, то зробить висновок, що краще з ними не мати справи. Бо якщо навпаки, то у Москві дійдуть висновку, що війна проти України принесла свої плоди та довела, що європейські країни слабкі, Альянсу бракує єдності, а тому може спробувати діяти", — констатує шеф чеської розвідки.

Нагадаємо, 20 листопада видання Reuters повідомило, що Путін готовий до переговорів із Трампом щодо України. За даними журналістів, Кремль нібито може погодитися на заморожування бойових дій вздовж лінії фронту. Перемовини можуть вестися про розподіл окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, але не щодо Криму.

25 листопада видання РБК-Україна з посиланням на джерела написало, що "План перемоги" Зеленського не передбачає повернення кордонів 1991 року. За словами джерел журналістів, республіканці не сприймають аргументи про повернення Донбасу, території якого були втрачені 10 років тому, адже там уже живуть інші люди.