Стимулирует РФ к новым войнам: шеф разведки Чехии объяснил последствия "мира" за счет Украины

Шеф чешской разведки Михал Куделка считает, что в случае "плохого мира" между РФ и Украиной, Кремль начнет подготовку к новому нападению на страны Европы, и будет готов к этому через 10-15 лет.

Руководитель чешской Службы безопасности и информации (BIS), генерал-майор Михал Куделка считает, что подталкивание Украины к условиям "плохого мира" будет означать стимул для Кремля восстановиться и снова пойти войной, однако на этот раз против стран Центральной и Восточной Европы. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Шеф чешской разведки говорит, что стратегия подталкивания Киева к значительным уступкам даст мотивацию Кремлю для дальнейших вооруженных агрессий в будущем.

"Возможно, следующие 10-15 лет Россия потратит на то, чтобы восстанавливаться после огромных человеческих и экономических потерь, и готовиться к следующей цели, которой является Центральная и Восточная Европа", — сказал Куделка.

Начальник BIS откровенно говорит, что если Украина проиграет или согласится на "плохой мир", то РФ "воспримет это как победу". Куделка добавляет, что полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году должно напомнить западным странам, что Россия является "имперской сверхдержавой с имперскими желаниями" и "абсолютно пренебрегает" своими военными потерями и гибелью гражданских лиц.

Поэтому чешский разведчик убежден, что странам Запада следует избегать угроз в сфере безопасности и экономической деятельности в случае, если с РФ будут восстановлены деловые или дипломатические отношения.

"Россия является агрессором, который понимает только силу, а потому результат войны [против Украины] будет определять вероятность будущего глобального конфликта с непосредственным участием НАТО. Однако если РФ столкнется с сильной страной или сильным альянсом, то сделает вывод, что лучше с ними не иметь дела. Потому что если наоборот, то в Москве придут к выводу, что война против Украины принесла свои плоды и доказала, что европейские страны слабые, НАТО не хватает единства, а потому может попробовать действовать", — констатирует шеф чешской разведки.

Напомним, 20 ноября издание Reuters сообщило, что Путин готов к переговорам с Трампом по Украине. По данным журналистов, Кремль якобы может согласиться на замораживание боевых действий вдоль линии фронта. Переговоры могут вестись о разделе оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, но не по Крыму.

25 ноября издание РБК-Украина со ссылкой на источники написало, что "План победы" Зеленского не предусматривает возвращение границ 1991 года. По словам источников журналистов, республиканцы не воспринимают аргументы о возвращении Донбасса, территории которого были потеряны 10 лет назад, ведь там уже живут другие люди.