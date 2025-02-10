РФ використовує свої розробки, випробувані на війні з Україною, проти НАТО, – ISW

Росія активно розвиває свої технологічні воєнні розробки, зокрема безпілотники, і дедалі частіше влаштовує за допомогою них диверсії проти країн, що входять до альянсу.

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Технологічні воєнні розробки Росія спершу тестує на фронті у війні проти України, а потім їх застосовує проти держав Північноатлантичного альянсу через різноманітні диверсії та гібридні операції. Це стосується зокрема безпілотних літальних апаратів та розвитку їхньої стійкості до засобів радіоелектронної боротьби. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни у зведенні за 9 лютого.

"Схоже, що Росія використовує технологічні інновації, які вона розробляє, у своїй війні в Україні безпосередньо проти країн НАТО", – йдеться у повідомленні.

До такого висновку аналітики інститут дійшли на фоні повідомлень від членів альянську про те, що Росія здійснює чи планує диверсії, а також різноманітні гібридні операції.

Здійснювати такі задуми Росії допомагає тестування розробок на полі бою з Україною, вважають експерти проєкту. Туди РФ спершу відправляє свої технологічні інновації, випробовує їх на фронті, після чого застосовує для диверсій.

Зафіксовані раніше випадки операцій росіян проти країн НАТО можуть підтверджувати висновки, до яких дійшли аналітики. Такі диверсії траплялися вже неодноразово.

Так, нещодавно голова МЗС Чехії повідомив про те, що Росія, ймовірно, причетна до майже 100 "підозрілих інцидентів" у країнах Європи. Серед таких були шпигунство, диверсії, саботаж та кібератаки. Всього таких інцидентів було зафіксовано близько 500, і у 100 з них знайшли сліди Кремля. Про такі дані стало відомо 4 грудня 2024 року.

Одна із найгучніших диверсій РФ проти НАТО відбулася у Балтійському морі, коли було перерізано мобільні комунікації та дані відстеження суден. За даними слідчих, які займалися цією справою, кабелі перерізав якір китайського судна Yi Peng 3, яке напередодні вийшло з порту Росії і везло добрива. Подробиці розслідування Фокус оприлюднив у листопаді 2024 року.

Такі дії росіян покликані тактикою щодо того, аби приховати пересування кораблів РФ і перешкодити операціям інших країн. Детальніше про це Фокус розповідав 16 грудня.