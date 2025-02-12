У Польщі зафіксували російський розвідувальний літак Су-24МР: що відомо

Російський літак залетів у повітряний простір Польщі на відстань 6,5 км від кордону зі сторони Крулевецької (Калінінградської) області. У РФ кажуть, що це сталося через "збій".

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У східній частині Гданської затоки Збройні сили Польщі зафіксували рух російського розвідувального літака Су-24МР. Борт залетів у повітряний простір країни на максимальну віддаленість від повітряного кордону між країнами на 6,5 км, пробув там деякий час, а тоді розвернувся та полетів назад. Про це стало відомо з повідомлення Оперативного командування Збройних сил Польщі на сторінці у мережі X 11 лютого.

"11 лютого 2025 року об 14:09 год. у східній частині Гданської затоки сталося порушення повітряного простору над територіальними водами Республіки Польща літаком Су-24МР ЗС Російської Федерації", – йдеться у дописі.

Російський літак пробув над територією Польщі 1 хвилину 12 секунд, а тоді, після втручання чергових служб державного контролю, штурман РФ змінив його маршрут.

У відомстві зазначають, що російська сторона підтвердила факт порушення повітряного простору Польщі. Там пояснили такий інцидент тим, що відбувся "збій навігаційної системи літака Су-24МР".

Для чого призначений літак Су-24МР

Зазначимо, що Су-24МР – це фронтовий літак-розвідник, який виконує завдання із забезпечення розвідувальною інформацією командування сухопутних військ та фронтової авіації. На приморських напрямках такий літак збирає розвідувальні дані для сил військово-морського флоту, як пише у відкритих джерелах.

Нагадаємо, що схожі інциденти трапляються не вперше. Раніше американський Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія використовує свої розробки, випробувані на війні з Україною, проти країн НАТО. Серед них – безпілотники, як дізнавався Фокус 10 лютого.

Також нещодавно стало відомо, що Росія причетна до майже сотні "підозрілих інцидентів" у Європі, про що повідомив голова МЗС Чехії Ян Ліпавський. Серед таких випадків – шпигунство, диверсії, саботаж та кібератаки. Ймовірно, до таких інцидентів належить також історія з пошкодженням мобільних комунікацій та даних відстеження суден у Балтійському морі, коли якір китайського судна, що їхав з порту Росії і віз туди добрива, зачепив їх. Деталі про цей випадок Фокус повідомляв 28 листопада 2024 року, коли оприлюднили перші дані стосовно розслідування цієї справи.