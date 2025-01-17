Російський ЗРК С-400 націлювався на французький літак Atlantique 2 над Балтійським морем

Інцидент стався на тлі загострення в стратегічно важливому регіоні, де часто зіштовхуються інтереси Росії та Заходу. Ці операції активізувалися у відповідь на нещодавні інциденти, включно з пошкодженням підводних телекомунікаційних і силових кабелів.

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У ніч з 15 на 16 січня патрульний літак ВМС Франції Atlantique 2, що діяв у рамках місії НАТО, був освітлений радаром наведення російської системи ППО С-400. Ці дії, описані як агресивні та такі, що суперечать міжнародним нормам, засудив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Його пост опубліковано в соцмережі Х.

Інцидент стався на тлі загострення напруженості в Балтійському морі, стратегічно важливому регіоні, де часто стикаються інтереси Росії та Заходу.

Патрулі НАТО в Балтійському морі спрямовані на забезпечення морської безпеки й захист критично важливої інфраструктури в регіоні. Ці операції активізувалися у відповідь на нещодавні інциденти, включно з пошкодженням підводних телекомунікаційних і силових кабелів, які європейські лідери пов'язують із потенційними актами саботажу з боку Росії.

Патрульний літак ВМС Франції Atlantique 2

Операція Baltic Sentry мобілізує фрегати, морські патрульні літаки, такі як Atlantique 2, і військово-морські безпілотники для ефективного моніторингу цих стратегічних вод. У цьому випадку французький Atlantique 2 проводив інспекції поблизу шведських і балтійських вод, скануючи близько 200 суден.

Виходячи з можливостей радара і дальності дії системи С-400, імовірно, що відповідальна батарея перебувала в російському Калінінградському анклаві.

Калінінград, розташований між Польщею і Литвою, відіграє ключову роль у стратегії протиповітряної оборони Росії. У регіоні розміщувалися батареї С-400 з моменту їх первинного розгортання у квітні 2012 року.

Breguet Br.1150 Atlantic

Breguet Br.1150 Atlantic — це літак морської патрульної авіації, розроблений французьким виробником Breguet. Він мав стати заміною Lockheed P2V Neptune. Свій перший політ борт здійснив 21 жовтня 1961 року. Крім французьких ВМФ, він також використовується флотом Німеччини, Італії й також Королівським морським флотом Нідерландів.

Atlantique 1 було побудовано загалом 87 одиниць, а Atlantique 2 — 28.

Нагадаємо, що гаубиці Paladin підвищують вогневу міць ЗСУ.

Також повідомлялося, що бійцю ЗСУ, який вступив у рукопашний бій із якутом, дали звання Героя України посмертно.