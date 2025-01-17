Ключ до артилерійської переваги: як гаубиці Paladin підвищують вогневу міць ЗСУ

Американська САУ активно використовується на передовій для підтримки українських військ, завдаючи ударів по укріплених позиціях противника. Крім того, вона чудово справляється із завданнями з контрбатарейної боротьби.

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Українські бійці, які перебувають на передовій, відзначили значний внесок 155-мм самохідної гаубиці M109A6 Paladin, наданої США, в успішне протистояння російським військам. Ця система зарекомендувала себе як ключовий елемент підтримки, завдяки своїй точності, мобільності та далекобійності. Про це йдеться в матеріалі Army Recognition від 17 січня.

Paladin активно використовується на передовій для підтримки українських військ, завдаючи ударів по укріплених позиціях противника.

Ці САУ являють собою модернізовану версію серії M109, яка вирізняється поліпшеною мобільністю, високим ступенем автоматизації та збільшеною дальністю стрільби.

Надходження M109A6 Paladin знаменує собою значний перехід від застарілих радянських гаубиць до сучасних артилерійських систем. Для порівняння:

M109A6 Paladin : дальність стрільби — до 30 км, використання стандартних 155-мм снарядів НАТО, включно з високоточними боєприпасами.

: дальність стрільби — до 30 км, використання стандартних 155-мм снарядів НАТО, включно з високоточними боєприпасами. 2С1 "Гвоздика" : дальність стрільби — до 15 км, снаряди калібру 122 мм.

: дальність стрільби — до 15 км, снаряди калібру 122 мм. 2С3 "Акация": дальність стрільби — до 18 км, снаряди калібру 152 мм.

Оглядачі зазначають, що M109A6 перевершує радянські аналоги не тільки за дальністю і точністю стрільби, а й за рівнем автоматизації. Сучасні системи управління вогнем дають змогу прискорити налаштування і підвищити ефективність стрільби, що критично важливо в умовах швидкої зміни обстановки на лінії фронту.

Стратегічне значення

Використання M109A6 Paladin дає змогу Україні не тільки поліпшити свої наступальні можливості, а й підвищити ефективність контрбатарейної боротьби. Ця гаубиця дає можливість швидко знищувати ворожі артилерійські позиції, а потім оперативно переміщатися на нові позиції, уникаючи вогню у відповідь.

У сучасному конфлікті, де артилерійські дуелі відіграють важливу роль, мобільність, точність і дальність M109A6 дають українським військам відчутну перевагу. Це особливо важливо в умовах, де кожна артилерійська установка має величезне значення через високу інтенсивність бойових дій.

"M109A6 Paladin, передана США, виявляється не просто потужним доповненням до артилерійського арсеналу України. Її швидкість, точність і мобільність дають змогу українським військам наносити потужні та швидкі удари по російських позиціях, зберігаючи при цьому ініціативу", — підсумували автори матеріалу.

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Раніше повідомлялося, що армія США відібрала чотири найкращі у світі самохідні артилерійські установки та відкрила конкурс на заміну M109 Paladin. Цікаво, що в списку конкурсантів на нову систему несподівано не виявилося Caesar і PzH 2000, які активно застосовуються в російсько-українській війні.