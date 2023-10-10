BAE Systems показав модернізовану САУ М109 з німецькою гарматою (фото)

Артустановка тепер матиме гармату з довжиною ствола у 52 калібри замість 39, що дозволить стріляти на більшу відстань.

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Британська компанія BAE Systems у співробітництві з німецькою Rheinmetall модернізували САУ M109A7. Установка отримала підвищену дальність завдяки довшому стволу. Про це повідомляє пресслужба компанії з Великої Британії.

155-мм САУ M109 успішно пройшла випробування з новою гарматою L52 з довжиною гармати у 52 калібри виробництва Rheinmetall. Базова версія самохідної артустановки мала гармату з довжиною у 39 калібрів. Довший ствол збільшує дальність стрільби, яка необхідна під час широкомасштабних бойових операцій.

"Ми продемонстрували, що інтегрована система M109-52 є життєздатним рішенням для модернізації високоточної стрільби на великі відстані", — сказав Ден Фурбер, директор з виробництва наземних транспортних засобів підрозділу систем бойових завдань компанії BAE Systems.

M109A7 з гарматою L52 Фото: BAE Systems

Випробування M109 відбувались на полігоні Кемп Ріплі у Міннесоті. Вони довели сумісність й машина дає передбачувані й стабільні показники. Гармату інтегрували в найсучаснішу версію М109А7. В наступному році очікуються додаткові випробування, які будуть націлені на тестуванні дальності установки різними типами снарядів.

Також зазначається, що гармата L52 вже використовується 9 тактичними артилерійськими підрозділами НАТО та країнами-члену Альянсу.

Нагадаємо, в липні 2022 року армія США замовила САУ М109А7 з дальністю стрільби 70 км.

4 травня в ЗСУ надійшли модернізовані американські САУ М109А6 Paladin.