Військові США замовили нові гаубиці M109A7: машини стріляють на 70 кілометрів (фото, відео)

Американці уклали контракт майже на 300 мільйонів доларів із британською компанією. Нові САУ обладнають автоматичною боєукладкою та системою зв'язку, яка працює без сигналу GPS.

Американські військові додатково замовили 155 мм самохідні артилерійські установки (САУ) M109A7. Про це повідомила британська компанія BAE Systems із Лондона, яка отримала замовлення на виробництво та постачання машин.

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Контракт на 299 мільйонів доларів передбачає виробництво 40 нових гусеничних САУ, стільки ж бронемашин постачання боєприпасами M992A3 і комплекти запчастин.

"Ми виробляємо САУ з покращеними можливостями для впевненого виконання завдань бригад. Вона забезпечить надійні й оперативні засоби вогневої підтримки із закритих позицій", — прокоментував угоду віцепрезидент підрозділу Combat Mission Systems у BAE Systems Скотт Девіс.

САУ M109A7: характеристика озброєння

M109A7 — оновлена артилерійська система, її попередник — САУ M109A6 Paladin. M109A7 забезпечує основну вогневу підтримку бойових груп бронетанкових бригад із закритих позицій.

Конструкція оновленої САУ включає нове шасі, двигун, трансмісію, підвіску, систему управління, нову архітектуру внутрішнього електроживлення та покращену живучість, зазначили в BAE Systems.

[ + – ] BAE Systems отримала перший контракт на виробництво M109A7 у 2017 році

Модернізовані САУ зазнали незначних змін вежі, стовбур у 39 калібрів продовжили до 58 калібрів. Це збільшить дальність стрільби з 30 до 70 кілометрів.

САУ оснастять новою системою зв'язку, що працює за відсутності сигналу GPS і повністю автоматизовану боєукладку.

[ + – ] Дальність стрільби САУ M109A7 збільшиться з 30 до 70 кілометрів

Броньована машина артилерійського постачання M992A3 побудована на тому ж шасі, що й M109A7. Її використовують як захищений мобільний транспортер боєприпасів.

Американська компанія BAE Systems отримала перший контракт на виробництво M109A7 у 2017 році. Усього армія США замовила 310 гаубиць M109A7 і машин M992A3, вартість угод оцінюється в 1,9 мільярда доларів.

САУ M109A7 і машину M992A3 виробляють і ремонтують на армійському складі Anniston в Алабамі та на підприємствах BAE Systems.

Нагадаємо, що Німеччина хоче продати Україні 100 САУ Panzerhaubitze 2000 за 1 млрд євро. ЗСУ отримають із Німеччини реактивні системи залпового вогню MARS-II і три гаубиці PzH 2000.

Польща раніше передала Україні нову партію САУ AHS Krab, до першого постачання увійшло 18 установок.