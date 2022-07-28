Военные США заказали новые гаубицы M109A7: машины стреляют на 70 километров (фото, видео)

Американцы заключили контракт почти на 300 миллионов долларов с британской компанией. Новые САУ оборудуют автоматической боеукладкой и системой связи, которая работает без сигнала GPS.

Американские военные дополнительно заказали 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) M109A7. Об этом сообщила британская компания BAE Systems из Лондона, получившая заказы на производство и поставку машин.

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Контракт на 299 миллионов долларов предусматривает производство 40 новых гусеничных САУ, столько же бронемашин снабжения боеприпасами M992A3 и комплекты запчастей.

"Мы производим САУ с улучшенными возможностями для уверенного выполнения задач бригад. Она обеспечит надежные и оперативные средства огневой поддержки с закрытых позиций", – прокомментировал соглашение вице-президент подразделения Combat Mission Systems в BAE Systems Скотт Дэвис.

САУ M109A7: характеристика вооружения

M109A7 – обновленная артиллерийская система, ее предшественник – самоходная САУ M109A6 Paladin. M109A7 обеспечивает основную огневую поддержку боевых групп бронетанковых бригад с закрытых позиций.

Конструкция обновленной САУ включает новое шасси, двигатель, трансмиссию, подвеску, систему управления, новую архитектуру внутреннего электропитания и улучшенную живучесть, отметили в BAE Systems.

[ + – ] BAE Systems получила первый контракт на производство M109A7 в 2017 году

Модернизированные САУ претерпели незначительные изменения башни, ствол в 39 калибров продлили до 58 калибров. Это увеличит дальность стрельбы с 30 до 70 километров.

САУ оснастят новой системой связи, работающей при отсутствия сигнала GPS и полностью автоматизированную боеукладку.

[ + – ] Дальность стрельбы САУ M109A7 увеличится с 30 до 70 километров

Бронированная машина артиллерийского снабжения M992A3 построена на том же шасси, что и M109A7. Ее используют как защищенный мобильный транспортер боеприпасов.

Американская компания BAE Systems получила первый контракт на производство M109A7 в 2017 году. Всего армия США заказала 310 гаубиц M109A7 и машин M992A3, стоимость сделок оценивается в 1,9 миллиарда долларов.

САУ M109A7 и машину M992A3 производят и ремонтируют на армейском складе Anniston в Алабаме и на предприятиях BAE Systems.

Напомним, что Германия хочет продать Украине 100 САУ Panzerhaubitze 2000 за 1 млрд евро. ВСУ получат из Германии реактивные системы залпового огня MARS-II и три гаубицы PzH 2000.

Польша ранее передала Украине новую партию САУ AHS Krab, в первую поставку вошло 18 установок.