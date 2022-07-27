Німеччина погодилася продати Україні 100 гаубиць Panzerhaubitze 2000, — Der Spiegel

Виробник озброєння, за даними журналістів, уже погодив умови виробництва артустановок, які коштуватимуть Києву 1 млрд євро.

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Про це пише німецьке видання Der Spiegel із посиланням на свої обізнані джерела.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За даними журналістів, уряд канцлера Олафа Шольца за лаштунками схвалив продаж Україні 100 САУ PzH 2000 на загальну суму 1 млрд євро.

Виробник озброєння Krauss-Maffei Wegmann (KMW), який одержав від Кабміну ліцензію на виробництво гаубиць Panzerhaubitze 2000, підтвердив у коментарі Der Spiegel інформацію про угоду щодо відправки техніки на потреби українських Збройних сил.

"На потужностях KMW виробництво систем озброєння має початися негайно. Поки неясно, коли перші гаубиці надійдуть в Україну. Очікується, що виробництво всіх САУ розраховане на кілька років, тому головною турботою є довгострокове посилення української армії. Затвердження мегаугоди свідчить про зміну курсу федерального уряду. Оскільки Бундесвер більше не може передавати зброю із власних запасів, Берлін тепер розраховує на прямі контракти між Україною та німецькою військовою промисловістю", — йдеться у матеріалі видання.

Спілкуючись із журналістами, представники KMW також підтвердили, що компанія вже погодила з Києвом умови виробництва САУ PzH 2000, для якого незабаром закуплять достатню кількість бронематеріалів.

Нагадаємо, 26 липня німецькі ЗМІ з посиланням на міністерство Німеччини повідомили, що Берлін відправив в Україну реактивні системи залпового вогню MARS-II і самохідні артилерійські установки PzH 2000.

Також повідомлялося, що Україна отримала від Німеччини перші зенітні артилерійські установки Gepard.