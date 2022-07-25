Україна отримала від Німеччини перші зенітні артилерійські установки Gepard, — Резніков

У збройних силах України вже три такі установки, вони призначені для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей.

Україна отримала від Німеччини перші три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, а також кілька тисяч боєприпасів до них. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в ефірі марафону українських телеканалів.

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За його словами, це лише частина від обіцяної Берліном передачі озброєння. Усі збройні сили мають отримати 15 таких артилерійських установок.

"Сьогодні офіційно зайшли три перші Gepard. Це протизенітні ракетні комплекси, для яких нам передали кілька десятків тисяч набоїв. Відповідно ми очікуємо 15 Gepard. Три вже сьогодні в'їхали в Україну, і вони вже в розпорядженні Збройних сил", — сказав Резніков.

Що за зброя Gepard

Gepard — зенітні самохідні артилерійські установки. Вони призначені для безпосереднього прикриття сухопутних військ, знищення повітряних цілей, що летять зі швидкістю до 350—400 м/с, на похилих відстанях від 100 м до 4 км і на висотах до 3 км, а також наземних (надводних) цілей на дальності до 4500 метрів із місця, з короткої зупинки та в русі.

Переговори щодо надання танків

Глава українського оборонного відомства також зазначив, що Київ веде переговори з партнерами щодо надання сучасних танків українській армії, зокрема, Leopard і Abrams. Спочатку до плану входить отримати кілька десятків танків для навчання екіпажу.

"Швидше за все, ми почнемо переговори з однією з дружніх країн, яка має танки Leopard і яка готова нам їх передати. Спочатку наш план — кілька десятків танків, на яких ми проводитимемо навчання наших танкових екіпажів, швидше за все, в країнах Балтії", — розповів міністр.

Також Міноборони намагається переконати партнерів надати інші танки, наприклад Abrams.

Нагадаємо, 31 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що ЗСУ Gepard прибудуть в Україну наприкінці липня. Він також висловив здивування, чому його критикують за ненадання озброєння України.

21 червня Олексій Резніков розповів, що Україна отримала перші німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, вони вже на фронті. За словами міністра оборони України, це вже шостий вид артилерії 155 калібру, який посилить оборону ЗСУ.