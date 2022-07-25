Украина получила от Германии первые зенитные артиллерийские установки Gepard, — Резников

В вооруженных силах Украины уже три таких установки, они предназначены для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей

Украина получила от Германии первые три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard, а также несколько тысяч боеприпасов к ним. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в эфире марафона украинских телеканалов.

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По его словам, это лишь часть от обещанной Берлином передачи вооружения. Все вооруженные силы должны получить 15 таких артиллерийских установок.

"Сегодня официально зашли три первых Gepard. Это противозенитные ракетные комплексы, в которые нам переданы несколько десятков тысяч патронов. Соответственно мы ожидаем 15 Gepard. Три уже сегодня въехали в Украину, и они уже в распоряжении Вооруженных сил", — сказал Резников.

Что за оружие Gepard

Gepard — зенитные самоходные артиллерийские установки. Они предназначены для непосредственного прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350—400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 метров с места, с короткой остановки и в движении.

Переговоры о предоставлении танков

Глава украинского оборонного ведомства также отметил, что Киев ведет переговоры с партнерами о предоставлении современных танков украинской армии, в частности, Leopard и Abrams. Сначала в план входит получить несколько десятков танков для учения экипажа.

"Скорее всего, мы начнем переговоры с одной из дружественных стран, у которой есть танки Leopard и которая готова нам их передать. Сначала наш план — несколько десятков танков, на которых мы будем проводить обучение наших танковых экипажей, скорее всего в странах Балтии", — рассказал министр.

Также Минобороны пытается убедить партнеров предоставить и другие танки, например Abrams.

Напомним, 31 мая канцлер Германии Олаф Шольц сообщил что ЗСУ Gepard прибудут в Украину в конце июля. Он также выразил удивление, почему его критикуют за непредоставление вооружения Украины.

21 июня Алексей Резников рассказал, что Украина получила первые немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, они уже на фронте. По словам министра обороны Украины, это уже шестой вид артиллерии 155-го калибра, который усилит оборону ВСУ.