ЗСУ Gepard будут в конце июля: Шольц жалуется на критику за отношение к Украине

Берлин медлит с поставками вооружения не только Киеву, но и Варшаве. Польша до сих пор ждет замены немецких танков Т-72, которые отправили в Украину.

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Канцлер Германии Олаф Шольц не понимает, почему его критикуют за непредоставление вооружения Украине. Об этом он заявил в интервью немецким газетам Neue Berliner, Stuttgarter Zeitung и Stuttgarter Nachrichten, цитаты опубликовал журнал Der Spiegel.

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Берлин передавал Киеву вооружение и планирует поставлять еще больше, сказал канцлер.

"Эти заказы выполняются… Поставка зенитных самоходных установок Gepard согласована на конец июля. Уже идет обучение украинских солдат обращению с самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000", — добавил Шольц.

Глава немецкого правительства весьма удивился критики Польши за то, что Берлин не передал польской армии немецкие танки взамен Т-72, которые отправили в Украину.

[ + – ] Польские Т-72 отправили в Украину

"Мы ведем переговоры со всеми восточноевропейскими партнерами и хотим продвигать переговоры с Польшей так же серьезно, как с Чехией и Словакией", — заверил он.

Шольц указывает на отсутствие у Бундесвера больших запасов готовых к использованию транспортных средств. Вооруженные силы Германии, по его оценке, "структурно недофинансированы" с 2010 года.

Такое положение ограничило обороноспособность страны, но сейчас ситуация изменится благодаря фонду специальных средств.

Der Spiegel пишет, что переговоры между Германией и Польшей зашли в безнадежный тупик. Поэтому министр обороны Кристин Ламбрехт признала, что остается мало надежд на достижение соглашения с Варшавой.

Шольц 22 мая заявил о решении немецких властей взяться за поставки Украине противотанкового вооружения и средств перехвата. Немецкий таблоид Bild 23 мая назвал действия канцлера лицемерной игрой и сообщил о блокировке правительством Германии отправки ВСУ 100 БМП Marder.

По сведениям немецкого издания Welt, Германия проигнорировала обещания и за 9 недель практически не отправляла в Киев оружие. Танки Gepard не отправили в Украину, с 30 марта по 26 мая ВСУ получили две партии оружия, в том числе 3 тыс. противотанковых мин и еще 1,6 тыс. специализированных противотанковых мин направленного действия.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что Шольц занял выжидательную позицию с предоставлением тяжелого вооружения Киеву. Он ждет момент прекращения огня, но тогда это орудие уже не понадобится.