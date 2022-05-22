Решение принято. Германия передаст Украине летальное оружие и средства перехвата

По словам Олафа Шольца, в Украину будут поставляться противотанковые вооружения и боеприпасы. Речь также идет о том, "что можно использовать в артиллерийском бою".

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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что власти страны решили поставлять летальное оружие в Украину. Упоминается о противотанковом вооружении и средствах перехвата. Об этом сообщил канал Дом.

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Отмечается, что ВСУ также будут переданы боеприпасы и "то, что можно применять во время артиллерийского боя".

Шольц направил запрос представителям немецкого ВПК на предмет того, какие вооружения могут быть поставлены Киеву в скором времени, а представители Украины уже выбрали нужное из предложенного списка. По словам Шольца, ФРГ также профинансирует закупку этих вооружений.

Ранее Фокус сообщал, что украинский беспилотник SPECTATOR помог ВСУ нанести прицельный артиллерийский удар по технике российских войск. По позициям россиян работала украинская пушка "Пион".

Напомним, что Львовские десантники сбили штурмовик Су-25 ВС РФ. Для этого использовался ПЗРК "Игла". В Генштабе ВСУ опубликовали фото пылающего лайнера. Стоимость Су-25, также известного как "Грач", составляет порядка 11 млн долларов.