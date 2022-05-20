Шольц не хочет поставлять в Украину тяжелое вооружение и затягивает этот процесс, — Мельник

По словам украинского посла в Германии, Олаф Шольц занял выжидательную позицию с предоставлением тяжелого оружия Киеву до момента прекращения огня, когда этого уже не нужно будет делать.

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Канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор не готов предоставлять Киеву тяжелое вооружение, несмотря на то, что уже есть решения парламента. Ни одна из анонсированных поставок тяжелой техники не дошла на территорию Украины. Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкому изданию RND.

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По его словам, это одна из причин, почему Шольц не едет в Киев с официальным визитом.

"Вероятно, это одна из реальных причин, почему канцлер не едет в эту поездку. Потому что он, похоже, не готов окончательно реализовать историческое решение о применении тяжелого вооружения, хотя есть решение парламента Германии, которому уже три недели", — сказал Мельник.

Украинский дипломат считает, что в Германии тянут время, а Олаф Шольц занял выжидательную позицию с предоставлением тяжелого оружия Киеву до момента прекращения огня, когда этого уже не нужно будет делать.

"Создается впечатление ожидания прекращения огня. Тогда давление на Германию исчезнет и отпадет потребность в смелых решениях", — считает посол.

Он также рассказал, что все анонсированные поставки танков и гаубиц в Украину до сих пор не прибыли. Он считает, что канцлер Германии попросту не хочет этого делать.

"У нас складывается впечатление, что канцлер не хочет этого делать. Самоходных гаубиц всего семь, а танков Gepard у нас нет и ни Leopard 1, ни Marder. Все они уже выведены из эксплуатации Бундесвером и могут быть переданы нам военной промышленностью без ущерба для обороноспособности Федеративной Республики. Обмен кольцами с танками Т72 из Словении также пока не сработал, потому что Германия не предложила Словении адекватной замены. И так продолжаем ходить по кругу", — заявил он.

Андрей Мельник заявил, что США помогают Украине намного больше, и даже "довольно сдержанная" Италия уже отправила в Украину третий пакет помощи. Он связывает такое поведение Германии с тем, что "эхо старой политики в отношении России до сих пор звучит во многих официальных учреждениях в Берлине".

Напомним, в этом же интервью Андрей Мельник заявил, что Украина может стать членом НАТО после завершения войны.

28 апреля в немецком правительстве одобрили предоставления Украине тяжелого вооружения. Тогда немецкие депутаты раскритиковали канцлера Шольца за то, что он несколько недель уклонялся от обсуждения поставок тяжелой техники Киеву и назвали такие меры необходимостью.

18 мая СМИ сообщали, что Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры на повышенных тонах с немецкими политиками. По информации журналистов, Кулеба был возмущен затягиванием немецкой стороной передачи некоторых единиц вооружения для Украины.