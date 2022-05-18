Глава МИД Украины провел переговоры на повышенных тонах с немецкими политиками, - СМИ

Дмитрий Кулеба был возмущен затягиванием немецкой стороной передачи некоторых единиц вооружения для Украины. Минобороны Германии также столкнулось с внезапным дефицитом боеприпасов.

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В Германии снова активизировались оппоненты канцлера страны Олафа Шольца в вопросах военной помощи Украине, сообщает издание Welt.de.

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Причиной этому стала неуверенная позиция канцлера в вопросах поставки оружия Украине. В частности, издание сообщает, что в прошлую пятницу состоялся "острый разговор" между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и министром обороны ФРГ Кристины Ламбрехт (СДПГ). Кулеба приехал в Германию на встречу министров иностранных дел G-7. В личной беседе он попросил у Ламбрехта "честный" ответ по поводу поставки обещанных зенитных самоходных установок "Гепард".

Отмечается, что Кулеба выразил разочарование действиями немецких властей, отметив, что они могли бы не давать ложных надежд Украине, сразу заявив, что эта тема не обсуждается. Помимо "Гепардов", речь шла также о боеприпасах для этой зенитной самоходной установки.

Украинский министр сказал Ламбрехт, что "нехорошо обещать что-то, зная, что боеприпасов нет". При этом в Минобороны Германии на запрос ответили, что обычно не комментируют конфиденциальные переговоры. По данным украинских правительственных кругов, министр Ламбрехт лишь пообещал во время встречи, что федеральное правительство продолжит поиск боеприпасов для танков.

Также немецкие журналисты подчеркивают, что поставки зенитных самоходных установок "Гепард" федеральное правительство обещало организовать еще три недели назад, однако с тех пор никаких изменений в этом направлении не произошло. Украина запросила эти самые установки вскоре после начала войны, но услышала от министра Кристины Ламбрехт, что поставка не имеет смысла из-за отсутствия боеприпасов. Спустя два месяца проблема с боеприпасами так и не была решена, но немецкое руководство продолжало предлагать ЗСУ "Гепард" в качестве помощи.

Ранее Фокус рассказывал, что Германия отправила в Украину несколько тысяч противотанковых гранатометов и мин. По информации журналистов, артиллерийские системы Panzerhaubitze 2000 прибудут в Украину не раньше июля, сейчас происходит обучение ВСУ. Поставки зенитных установок Gepard также затягиваются из-за поиска боеприпасов к ним.

Также мы сообщали, что Германия передаст Украине Panzerhaubitze 2000, ЗСУ Gepard и гранатометы. По словам немецких чиновников, поставки оружия для ВСУ продолжаются. А инструкторы из Германии и Нидерландов продолжают обучать украинских военных работе с артиллерией.