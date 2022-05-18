Глава МЗС України провів переговори на підвищених тонах із німецькими політиками, — ЗМІ

Дмитро Кулеба обурився через затягування німецькою стороною передачі деяких одиниць озброєння для України. Міноборони Німеччини також зіткнулося з раптовим дефіцитом боєприпасів.

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У Німеччині знову активізувалися опоненти канцлера країни Олафа Шольца в питаннях військової допомоги Україні, повідомляє видання Welt.de.

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Причиною цього стала невпевнена позиція канцлера щодо постачання зброї Україні. Зокрема, видання повідомляє, що минулої п'ятниці відбулася "гостра розмова" між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та міністеркою оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (СДПН). Кулеба приїхав у Німеччину на зустріч міністрів закордонних справ G-7. В особистій бесіді він попросив у Ламбрехт "чесну" відповідь щодо постачання обіцяних зенітних самохідних установок "Гепард".

Зазначається, що Кулеба висловив розчарування діями німецької влади, зазначивши, що вони могли б не давати хибних надій Україні, одразу заявивши, що ця тема не обговорюється. Крім "Гепардів", ішлося також про боєприпаси для цієї зенітної самохідної установки.

Український міністр сказав Ламбрехт, що "недобре обіцяти щось, знаючи, що боєприпасів немає". При цьому до Міноборони Німеччини на запит відповіли, що зазвичай не коментують конфіденційних переговорів. За даними українських урядових кіл, міністерка Ламбрехт лише пообіцяла під час зустрічі, що федеральний уряд продовжить пошук боєприпасів для танків.

Також німецькі журналісти наголошують, що постачання зенітних самохідних установок "Гепард" федеральний уряд обіцяв організувати ще три тижні тому, проте відтоді жодних змін у цьому напрямі не відбулося. Україна запросила ці установки ще невдовзі після початку війни, але почула від міністерки Крістіни Ламбрехт, що постачання не має сенсу через відсутність боєприпасів. Через два місяці проблему з боєприпасами так і не було вирішено, але німецьке керівництво продовжувало пропонувати ЗСУ "Гепард" як допомогу.

Раніше Фокус розповідав, що Німеччина відправила в Україну кілька тисяч протитанкових гранатометів і мін. За інформацією журналістів, артилерійські системи Panzerhaubitze 2000 прибудуть до України не раніше липня, зараз відбувається навчання ЗСУ. Постачання зенітних установок Gepard також затягується через пошук боєприпасів до них.

Також ми повідомляли, що Німеччина передасть Україні Panzerhaubitze 2000, ЗСУ Gepard і гранатомети. За словами німецьких чиновників, постачання зброї для ЗСУ триває. А інструктори з Німеччини та Нідерландів продовжують навчати українських військових роботи з артилерією.