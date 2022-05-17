Німеччина відправила в Україну кілька тисяч протитанкових гранатометів і мін, — Spiegel

За інформацією журналістів, артилерійські системи Panzerhaubitze 2000 прибудуть в Україну не раніше липня, зараз відбувається навчання ЗСУ. Постачання зенітних установок Gepard також затягуються через пошук боєприпасів до них.

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Уряд Німеччини надіслав в Україну ще більше озброєння. За останні два тижні в країну прибули та розподілені між підрозділами української армії 2450 ручних протитанкових гранатометів RGW 90, 1600 протитанкових ракет DM22 і 3000 протитанкових мін DM31. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel із посиланням на джерела.

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Про нові постачання озброєння з Німеччини журналістам підтвердили в українських урядових колах. Україна замовила та заплатила за протитанкову зброю RGW-90 безпосередньо в німецького виробника Dynamit Nobel Defence. У збройних силах Німеччини його називають Matador, це одноразова 90-мм зброя, призначена для руйнування укріплених споруд і знищення легкоброньованої техніки. Протитанкові міни, мабуть, надходять зі складів Бундесверу.

Журналісти зазначають, що Берлін надавав Києву здебільшого протитанкові озброєння, бронетехніку, мільйони набоїв різного калібру та вибухівку. У списках постачання також є 15 одиниць зброї для підриву бункерів.

Поки що постачання важкої зброї в Україну не розпочалося, проте Бундесвер уже навчає українських солдатів на артилерійських системах Panzerhaubitze 2000. Сім одиниць техніки приїдуть у нашу країну не раніше липня. Постачання анонсованих зенітних установок Gepard також затягуються через те, що боєприпаси для системи доводиться шукати по всьому світу, їх зараз мало.

Нагадаємо, 28 квітня повідомлялося, що Швейцарія заборонила реекспорт снарядів для Gepard. Уряд пішов на такий крок через політику нейтралітету, що забороняє постачати військове спорядження до конфліктних зон. Однак у Бразилії погодилися передати Україні 300 тисяч снарядів.