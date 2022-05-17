Германия отправила в Украину несколько тысяч противотанковых гранатометов и мин, — Spiegel

По информации журналистов, артиллерийские системы Panzerhaubitze 2000 прибудут в Украину не раньше июля, сейчас происходит обучение ВСУ. Поставки зенитных установок Gepard также затягиваются из-за поиска боеприпасов к ним.

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Правительство Германии отправило в Украину еще больше вооружения. За последние две недели в страну прибыли и распределены по подразделениям украинском армии 2450 ручных противотанковых гранатометов RGW 90, 1600 противотанковых ракет DM22 и 3000 противотанковых мин DM31. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.

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О новых поставках вооружения из Германии журналистам подтвердили в украинских правительственных кругах. Украина заказала и оплатила противотанковое оружие RGW-90 напрямую у немецкого производителя Dynamit Nobel Defence. В вооруженных силах Германии его называет Matador, это одноразовое 90-мм оружие, предназначенное для разрушения укрепленных сооружений и уничтожение легкобронированной техники. Противотанковые мины, по-видимому, поступают со складов Бундесвера.

Журналисты отмечают, что Берлин предоставлял Киеву в основном противотанковые вооружения, бронетехнику, миллионы патронов различного калибра и взрывчатку. В списках поставок также есть 15 единиц оружия для подрыва бункеров.

Пока что поставки тяжелого оружия в Украину не начались, однако Бундесвер уже обучает украинских солдат на артиллерийских системах Panzerhaubitze 2000. Семь единиц техники приедут в нашу страну не раньше июля. Поставки анонсированных зенитных установок Gepard также затягиваются из-за того, что боеприпасы для системы приходится искать по всему миру, их сейчас мало.

Напомним, 28 апреля сообщалось, что Швейцария запретила реэкспорт снарядов для Gepard. Правительство пошло на такой шаг из-за политики нейтралитета, запрещающей поставлять военное снаряжение в конфликтные зоны. Однако в Бразилии согласились передать Украине 300 000 снарядов.