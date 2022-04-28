Швейцария запретила реэкспорт снарядов к немецким зениткам Gepard, - СМИ

Правительство пошло на такой шаг из-за политики нейтралитета, запрещающей поставлять военное снаряжение в конфликтные зоны.

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Швейцария наложила вето на реэкспорт Германией в Украине боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard. Об этом сообщает SwissInfo.

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Указывается, что швейцарское правительство пошло на этот шаг из-за политики нейтралитета. Она запрещает государству отправлять военное снаряжение в зону боевых действий.

По данным источников издания, государственный секретариат Швейцарии получил два ходатайства с просьбой одобрить поставку 35-мм и 12,7 мм боеприпасов в Украину. Они были изготовлены компанией Oerlikon-Bührle, расположенной в Швейцарии, но принадлежащей немецкой Rheinmetall.

"На оба запроса Германии о том, могут ли боеприпасы, полученные из Швейцарии, быть переданы Украине, из Берна был дан отрицательный ответ со ссылкой на швейцарский нейтралитет и на обязательные критерии, предусмотренные швейцарским законодательством о порядке снабжения военных материалов и товаров двойного назначения", – заявили в госсекретариате.

Напомним, Бразилия передаст Украине 300 000 снарядов для ЗСУ Gepard. У производителя зениток было только 23 тыс. снарядов, чего хватило бы на несколько минут.

26 апреля Германия дала добро на передачу Украине зенитных Gepard. Будет передано 50 установок.