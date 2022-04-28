Швейцарія заборонила реекспорт снарядів до німецьких зеніток Gepard, — ЗМІ

Уряд пішов на такий крок через політику нейтралітету, яка забороняє постачати військове спорядження до конфліктних зон.

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Швейцарія наклала вето на реекспорт Німеччиною в Україні боєприпасів для самохідних зенітних установок Gepard. Про це повідомляє SwissInfo.

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Вказується, що швейцарський уряд пішов на цей крок через політику нейтралітету. Вона забороняє державі відправляти військове спорядження до зони бойових дій.

За даними джерел видання, державний секретаріат Швейцарії отримав два клопотання з проханням схвалити постачання 35-мм та 12,7 мм боєприпасів в Україну. Вони були виготовлені компанією Oerlikon-Bührle, що розташована в Швейцарії, але належить німецькій Rheinmetall.

"На обидва запити Німеччини про те, чи можуть боєприпаси, отримані зі Швейцарії, бути передані Україні, з Берна була надана негативна відповідь із посиланням на швейцарський нейтралітет і на обов'язкові критерії, передбачені швейцарським законодавством про порядок постачання військових матеріалів і товарів подвійного призначення", — заявили в держсекретаріаті.

Нагадаємо, Бразилія передасть Україні 300 000 снарядів для ЗСУ Gepard. Виробник зеніток мав лише 23 тис. снарядів, чого вистачило б на кілька хвилин.

26 квітня Німеччина дала добро на передавання Україні зенітних Gepard. Буде передано 50 установок.