Шольц не хоче постачати в Україну важке озброєння і затягує цей процес, — Мельник

За словами українського посла в Німеччині, Олаф Шольц зайняв вичікувальну позицію з наданням важкої зброї Києву до моменту припинення вогню, коли цього вже не потрібно буде робити.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не готовий надавати Києву важке озброєння, незважаючи на те, що є рішення парламенту. Жодне з анонсованих постачань важкої техніки не дійшло на територію України. На цьому наголосив посол України в Німеччині Андрій Мельник в інтерв'ю німецькому виданню RND.

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За його словами, це одна із причин, чому Шольц не їде до Києва з офіційним візитом.

"Ймовірно, це одна з реальних причин, чому канцлер не вирушає в цю поїздку. Тому що він, схоже, не готовий остаточно реалізувати історичне рішення про застосування важкого озброєння, хоча є рішення парламенту Німеччини, якому вже три тижні", — сказав Мельник.

Український дипломат вважає, що у Німеччині тягнуть час, а Олаф Шольц зайняв вичікувальну позицію з наданням важкої зброї Києву до моменту припинення вогню, коли цього вже не треба буде робити.

"Складається враження очікування припинення вогню. Тоді тиск на Німеччину зникне і відпаде потреба у сміливих рішеннях", — вважає посол.

Він також розповів, що всі анонсовані постачання танків та гаубиць в Україну досі не прибули. Він вважає, що канцлер Німеччини просто не хоче цього робити.

"У нас складається враження, що канцлер не хоче цього робити. Самохідних гаубиць всього сім, а танків Gepard у нас немає ні Leopard 1, ні Marder. Усі вони вже виведені з експлуатації Бундесвером і можуть бути передані нам військовою промисловістю без шкоди для обороноздатності Федеративної Республіки. Обмін кільцями з танками Т72 зі Словенії також поки що не спрацював, тому що Німеччина не запропонувала Словенії адекватної заміни. І так продовжуємо ходити по колу", — заявив він.

Андрій Мельник заявив, що США допомагають Україні набагато більше, і навіть "досить стримана" Італія вже надіслала в Україну третій пакет допомоги. Він пов'язує таку поведінку Німеччини про те, що "відлуння старої політики щодо Росії досі звучить у багатьох офіційних установах у Берліні".

Нагадаємо, цього ж інтерв'ю Андрій Мельник заявив, що Україна може стати членом НАТО після завершення війни.

28 квітня у німецькому уряді схвалили надання Україні важкого озброєння. Тоді німецькі депутати розкритикували канцлера Шольца за те, що він кілька тижнів ухилявся від обговорення постачання важкої техніки до Києва і назвали такі заходи необхідністю.

18 травня ЗМІ повідомляли, що Глава МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори на підвищених тонах із німецькими політиками. За інформацією журналістів, Кулеба обурився затягуванням німецькою стороною передачі деяких одиниць озброєння для України.