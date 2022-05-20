Україна може стати членом НАТО, але не в розпал війни, — Мельник

Дипломат вважає, що розширення НАТО на Схід має продовжуватись завдяки Україні. Це може означати, що Київ відмовляється від обговорення нейтрального статусу країни, про який раніше говорив президент Зеленський.

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Український посол у Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна може стати членом НАТО після завершення воєнних дій. За його словами, Альянс був і залишається єдиним якорем безпеки в Європі та всьому світі. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому виданню RND.

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Посол зазначив, що останнім часом спостерігається позитивна тенденція у просуванні НАТО, а саме перспектива вступу до Альянсу Швеції та Фінляндії. На думку Мельника, цей крок Скандинавських країн збільшить шанс на членство в НАТО й Україні.

"У цій війні ми показали, що можемо зробити свій внесок у захист країн НАТО. Якби ви запитали наших польських та прибалтійських друзів, я думаю, вони відразу ж проголосували б за нас обома руками. Тому що ви знаєте, що в разі надзвичайної ситуації Україна також буде готова допомогти їм своєю сильною армією", — сказав в інтерв'ю Мельник.

На питання про загострення протистояння Альянсу та РФ український посол відповів, що таке загострення малоймовірне, оскільки Кремль не зміг досягти особливого прогресу на сході України. Виходячи з цього, логічно вважати, що розширення НАТО має продовжуватися завдяки Україні.

"Логічно, що цей процес розширення має продовжуватися і що Україна також має приєднатися до цього Альянсу. І я вірю, що це може статися швидше, ніж думають деякі люди. Не зараз, у розпал війни, а, можливо, одразу після неї", — наголосив Мельник.

Виходячи зі слів українського дипломата, можна припустити, що в Києві можуть відмовитись від ідеї нейтрального статусу України, про який говорив президент Володимир Зеленський у контексті російсько-українських мирних переговорів.

Нагадаємо, що 3 травня Зеленський в інтерв'ю телеканалу Al Arabiya заявив про готовність розглянути на переговорах нейтральний статус України, якщо це сприятиме завершенню війни. Глава держави додав, що в разі конкретних домовленостей щодо надання Україні безпеки питання про нейтральний статус винесуть на референдум.

"Якщо це будуть серйозні домовленості, і вони нададуть гарантії безпеки, і Росія це прийме, то їх винесуть на референдум, і українське суспільство прийме відповідне рішення", — сказав Зеленський.

Раніше повідомляли, що український посол у Німеччині Андрій Мельник порадив канцлеру Олафу Шольцу не зображати із себе "ображену ковбаску" після того, як той відмовився приїхати до Києва. Відмова Шольца була після того, як офіційний Київ відмовився приймати президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов 2 травня заявив, що мирний договір з Росією не можливий — можлива лише її повна капітуляція. Чим швидше визнає свою поразку, тим більше користі буде їхній країні, зазначив Данілов.