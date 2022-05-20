Украина может стать членом НАТО, но не в разгар войны, — Мельник

Дипломат считает, что расширение НАТО на Восток должно продолжаться за счет Украины. Это может означать, что Киев отказывается от обсуждения нейтрального статуса страны, о котором ранее говорил президент Зеленский.

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Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что Украина может стать членом НАТО после завершения военных действий. По его словам, Альянс был и остается единственным якорем безопасности в Европе и во всем мире. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию RND.

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Посол отметил, что в последнее время наблюдается положительная тенденция в продвижении НАТО, а именно перспектива вступления в Альянс Швеции и Финляндии. По мнению Мельника, этот шаг Скандинавских стран увеличит шанс членства в НАТО и Украины.

"В этой войне мы показали, что можем внести свой вклад в защиту стран НАТО. Если бы вы спросили наших польских и прибалтийских друзей, я думаю, они сразу же проголосовали бы за нас обеими руками. Потому что вы знаете, что в случае чрезвычайной ситуации Украина тоже будет готова помочь им своей сильной армией", — сказал в интервью Мельник

На вопрос об обострении противостояния Альянса и РФ украинский посол ответил, что такое обострение маловероятно, поскольку Кремль не смог добиться особого прогресса на востоке Украины. Исходя из этого логично полагать, что расширение НАТО должно продолжаться за счет Украины.

"Логично, что этот процесс расширения должен продолжаться и что Украина также должна присоединиться к этому Альянсу. И я верю, что это может произойти быстрее, чем думают некоторые люди. Не сейчас, в разгар войны, а, возможно, сразу после нее", — подчеркнул Мельник.

Исходя из слов украинского дипломата, можно предположить, что в Киеве могут отказаться от идеи нейтрального статуса Украины, о котором говорил президент Владимир Зеленский в контексте российско-украинских мирных переговоров.

Напомним, что 3 мая Зеленский в интервью телеканалу Al Arabiya заявил о готовности рассмотреть на переговорах нейтральный статус Украины, если это будет способствовать завершению войны. Глава государства добавил, что в случае конкретных договоренностей по предоставлении Украине безопасности, вопрос о нейтральном статусе будет вынесен на референдум.

"Если это будут серьезные договоренности, и они предоставят гарантии безопасности, и Россия это примет, то они будут вынесены на референдум, и украинское общество примет соответствующее решение", – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинский посол в Германии Андрей Мельник посоветовал канцлеру Олафу Шольцу не изображать из себя "обиженную колбаску", после того, как тот отказался приехать в Киев. Отказ Шольца последовал после того, как официальный Киев отказался принимать президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

Cекретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 2 мая заявил, что мирный договор с Россией не возможен — возможна лишь ее полная капитуляция. Чем быстрее признает свое поражени, тем больше пользы будет их стране, отметил Данилов.