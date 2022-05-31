ЗСУ Gepard будуть наприкінці липня: Шольц скаржиться на критику за ставлення до України

Берлін зволікає з постачанням озброєння не лише Києву, а й Варшаві. Польща досі чекає на заміну німецьких танків Т-72, які відправили в Україну.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц не розуміє, чому його критикують за ненадання озброєння Україні. Про це він заявив в інтерв'ю німецьким газетам Neue Berliner, Stuttgarter Zeitung та Stuttgarter Nachrichten, цитати опублікував журнал Der Spiegel.

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Берлін передавав Києву озброєння та планує постачати ще більше, сказав канцлер.

"Ці замовлення виконуються… Постачання зенітних самохідних установок Gepard узгоджено на кінець липня. Уже йде навчання українських солдат поводження із самохідними гаубицями Panzerhaubitze 2000", — додав Шольц.

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Глава німецького уряду дуже здивувався критиці Польщі за те, що Берлін не передав польській армії німецькі танки замість Т-72, які відправили в Україну.

[ + – ] Польські Т-72 відправили в Україну

"Ми ведемо переговори з усіма східноєвропейськими партнерами і хочемо просувати переговори з Польщею так само серйозно, як із Чехією та Словаччиною", — запевнив він.

Шольц вказує на відсутність у Бундесверу великих запасів, готових до використання транспортних засобів. Збройні сили Німеччини, за його оцінкою, "структурно недофінансовані" з 2010 року.

Такий стан обмежив обороноздатність країни, але зараз ситуація зміниться завдяки фонду спеціальних коштів.

Der Spiegel пише, що переговори між Німеччиною та Польщею зайшли у безнадійну безвихідь. Тому міністриня оборони Крістін Ламбрехт визнала, що лишається мало надій на досягнення угоди з Варшавою.

Шольц 22 травня заявив про рішення німецької влади взятися за постачання Україні протитанкового озброєння та засобів перехоплення. Німецький таблоїд Bild 23 травня назвав дії канцлера лицемірною грою і повідомив про блокування урядом Німеччини відправлення ЗСУ 100 БМП Marder.

За даними німецького видання Welt, Німеччина проігнорувала обіцянки і за 9 тижнів практично не відправляла в Київ зброю. Танки Gepard не відправили в Україну, з 30 березня по 26 травня ЗСУ отримали дві партії зброї, зокрема 3 тис. протитанкових мін та ще 1,6 тис. спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник вважає, що Шольц зайняв вичікувальну позицію з наданням важкого озброєння Києву. Він чекає на момент припинення вогню, але тоді ця зброя вже не знадобиться.