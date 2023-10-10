BAE Systems показал модернизированную САУ М109 с немецкой пушкой (фото)

Артустановка теперь будет иметь пушку с длиной ствола в 52 калибра вместо 39, что позволит стрелять на большее расстояние.

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Британская компания BAE Systems в сотрудничестве с немецкой Rheinmetall модернизировали САУ M109A7. Установка получила повышенную дальность благодаря более длинному стволу. Об этом сообщает пресс-служба компании из Великобритании.

155-мм САУ M109 успешно прошла испытания с новой пушкой L52 с длиной пушки в 52 калибра производства Rheinmetall. Базовая версия самоходной артустановки имела пушку с длиной в 39 калибров. Длинный ствол увеличивает дальность стрельбы, которая необходима во время широкомасштабных боевых операций.

"Мы продемонстрировали, что интегрированная система M109-52 является жизнеспособным решением для модернизации высокоточной стрельбы на большие расстояния", — сказал Дэн Фурбер, директор по производству наземных транспортных средств подразделения систем боевых задач компании BAE Systems.

M109A7 с пушкой L52 Фото: BAE Systems

Испытания M109 проходили на полигоне Кэмп Рипли в Миннесоте. Они доказали совместимость и машина дает предсказуемые и стабильные показатели. Пушку интегрировали в самую современную версию М109А7. В следующем году ожидаются дополнительные испытания, которые будут нацелены на тестировании дальности установки различными типами снарядов.

Также отмечается, что пушка L52 уже используется 9 тактическими артиллерийскими подразделениями НАТО и странами-членами Альянса.

Напомним, в июле 2022 года армия США заказала САУ М109А7 с дальностью стрельбы 70 км.

4 мая в ВСУ поступили модернизированные американские САУ М109А6 Paladin .