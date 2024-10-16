Армія США обрала 4 найкращі САУ у світі та оголосила конкурс на заміну M109 Paladin

Американська армія відібрала чотири найкращі у світі самохідні артилерійські установки й відкрила конкурс на заміну M109 Paladin. У списку конкурсантів на нову систему несподівано не виявилося Caesar і PzH 2000. А у системи Archer з'явилася унікальна можливість.

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Командування сухопутних військ Сполучених Штатів уже давно шукає заміну САУ M109, яка перебуває на озброєнні з 1963 року. Для демонстрації САУ були надані контракти американським представництвам Rheinmetall, BAE Bofors, Hanwha Defense, Elbit Systems, а також General Dynamics Land Systems. Про це пише американський портал ExecutiveGov, який висвітлює інформацію про держконтракти.

Демонстраційні випробування мають розпочатися вже в листопаді 2024 року і тривати до кінця року. Армія США вже вибрала найкращі, на її думку, САУ у світі. Водночас склад конкурсантів дещо відрізняється від того, що було 2020 року.

XM1299 проекту ERCA. У ствола 58 калібру був дуже невеликий ресурс

За результатами демонстрації буде ухвалено рішення про подальшу конкурентну оцінку, яка "може призвести до майбутнього контракту на виробництво". Серед цих компаній немає KNDS, хоча в неї і є американський підрозділ.

Початок демонстрації вже за кілька тижнів і означає участь лише наявних зразків. Щодо корейської Hanwha Defense, варіантів мінімум — поточний світовий бестселер K9, який може бути представлений і у варіанті K9A2 з автоматом підзарядки. Можливо — на колісному ходу, але поки що було відомо лише про масштабну модель такого варіанту.

K9

У BAE Bofors — єдина САУ в активі компанії — це Archer, яка за всієї своєї автоматизованої революційності довгий час нікого не цікавила. І лише у 2023 році отримала додаткове замовлення від Швеції та перший експортний контракт від Великої Британії (але це тимчасове рішення для отримання замовлених RCH 155). І це єдина САУ з усіх можливих конкурсантів, яка отримала реальний бойовий досвід в Україні.

Арчер

Стосовно Elbit Systems, то варіантів не дуже багато. САУ ATMOS колись підкорювала переважно африканський ринок, а першим оператором у НАТО стала Данія, яка замовила їх після того, як передала всі Caesar Україні. Але є інший варіант, який покаже Rheinmetall.

У Rheinmetall немає повністю своєї САУ, але німецький концерн просував на ринку США свою нову розробку — Artillery Truck Interface, яка є результатом співпраці з Elbit. Це колісна САУ на німецькій платформі RMMV (Rheinmetall MAN Military Vehicles) HX, яка використовує артилерійське відділення від ізраїльських розробників, і ствол 52-го калібру аналогічний до того, що в PzH 2000 (виготовляється Rheinmetall).

Водночас Rheinmetall також має проєкт M109-52, який реалізується з BAE Systems. І передбачає дуже прагматичний варіант встановлення нового ствола довжиною 52 калібри у M109A7. І це дійсно найшвидший з усіх варіантів оновлення артилерійських компонентів армії США.

Але є питання щодо того, з чим на демонстрацію прийде General Dynamics Land Systems. У цієї компанії в активі немає серійних САУ. Єдине, що можна згадати з активу всієї GM — прототип під назвою Brutus, про який востаннє згадували ще 2020 року.

Нагадаємо, що під Херсоном бійці ВМС знищили російську САУ 2С7 "Піон".

Також повідомлялося, що видання Politico з'ясувало, чому США не збиватимуть ракети над Україною, як це роблять над Ізраїлем.