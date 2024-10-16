Україна попросила США збивати ракети, як над Ізраїлем: Вашингтон відповів "жорстко", — Politico

За словами журналістів, українські офіцери ППО повідомили, що для захисту Ізраїлю США можуть використовувати корабельні системи. В Україні союзникам довелося б розміщувати ППО на західному кордоні та захищати лише найближчу територію.

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Цього тижня США розгорнули передову систему ППО і десятки військовослужбовців для захисту Ізраїлю від іранських балістичних ракет. Але подібного рівня військової підтримки щодо України не спостерігається, хоча українські населені пункти щодня стикаються з російськими безпілотниками, ракетними та бомбовими атаками. Про це пише Politico.

У Києві це називають подвійними стандартами. Минулого місяця президент України Володимир Зеленський ставив питання про те, що якщо союзники колективними зусиллями збивають ракети в небі над Близьким Сходом, то чому досі немає аналогічного рішення щодо України.

1 жовтня системи ППО та винищувачі США і Великої Британії допомогли збити сотні іранських ракет, МЗС України закликало союзників захищати український повітряний простір із тією ж рішучістю.

Але причина, через яку США сміливо діють в Ізраїлі й обережно в Україні, зрозуміла: у Россі є ядерна зброя, а в Ірану — ні, зазначає американське видання.

"Жорстка відповідь, яку українцям, можливо, не сподобається почути, але, на жаль, це правда. Вона полягає в тому, що ми можемо піти на ризик і збивати іранські ракети над Ізраїлем, не спровокувавши прямої війни з Тегераном, що може призвести до ядерної війни", — повідомив журналістам високопоставлений представник Сенату США, який працює над політикою щодо України.

За його словами, якби такий підхід застосовувався до України, було б "набагато більше ризику".

Представники адміністрації Байдена на умовах анонімності висловили аналогічну думку. Відправлення американських військ в Україну, щоб збивати російські ракети, може спровокувати пряме військове зіткнення між двома провідними ядерними державами світу на тлі найбільшої війни в Європі з часів Другої світової війни. Водночас наслідки можуть бути апокаліптичними, посилаються журналісти на слова представників американського керівництва.

Водночас на Близькому Сході США можуть збивати іранські ракети над Ізраїлем і не провокувати війну з противником, який володіє ядерною зброєю.

Зазначається, що Іран удосконалив свій ядерний матеріал до рівня, близького до збройового, але не намагався створити атомну бомбу.

Микола Бєлєсков, науковий співробітник Українського національного інституту стратегічних досліджень, заявив, що йому як пересічному громадянину України дивитися на це сумно, "коли в угоді про запобігання ескалації з боку Москви вашу країну і громадян приносять у жертву".

Виконувач обов'язків начальника управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що партнери зазвичай повідомляють українським військовим про переміщення російських бомбардувальників на вогневі позиції.

"Вони повідомляють нам, коли і де росіяни готують атаку", — пояснив він.

Після попередження тисячі солдатів розвідки, зв'язку та мобільних підрозділів ППО вступають у бій. Українські льотчики також активізуються в разі великих атак.

Захід міг би збивати ракети над Україною: можливі наслідки

Київ хоче, щоб Польща і Румунія активно втручалися, як у випадках, коли в їхньому повітряному просторі опиняються російські безпілотники, так і коли це відбувається над західною Україною. Київ і Варшава домовилися обговорити таку можливість, але поки що Польща не змінює свою політику щодо цього.

Варшава ясно дала зрозуміти, що не діятиме без повної підтримки НАТО, а міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що такої підтримки не вистачає. Він додав, що Вашингтон також дав зрозуміти, що не хоче ескалації з Росією.

Київ сподівається, що питання про допомогу у відбитті ракет і безпілотників над Україною зрештою узгодять, так само як західна артилерія, танки, ракети й винищувачі зрештою з'явилися на українських фронтах, попри побоювання.

"З цього питання триває жвава дискусія, як у Польщі, так і в НАТО", — пояснив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

За його словами, кордон НАТО перебуває в проміжному стані — "між правилами мирного часу і кризою".

Але водночас уточнив, що поки що наміри Кремля незрозумілі. Деякі зі згаданих випадків становлять небезпеку для громадян Польщі, є думка, що росіяни тестують і дивляться, наскільки далеко вони можуть зайти.

"Я підозрюю, що з такою кількістю безпілотників і ракет вони просто втрачають над ними контроль", — пояснив свою думку Сікорський.

Керівництво України хоче, щоб союзники діяли, так само як і у випадку з Ізраїлем, але два українські офіцери ППО на умовах анонімності заявили, що збивати ракети над Ізраїлем простіше, ніж над Україною.

Ізраїль — маленька країна, а це означає, що США можуть використовувати свої корабельні системи ППО. Україна ж велика і недоступна для західного флоту. Союзникам довелося б розміщувати системи ППО на західному кордоні України, а звідти можна захистити тільки найближчу територію.

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"Члени НАТО, залучаючись до протиповітряної оборони України, повинні будуть зробити набагато більший внесок, на більшій території, з більшим ризиком "вступу у війну" заради невизначених вигод", — пояснив Метью Севілл, директор з військових наук у Лондонському Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень.

Він додав, що у випадку з Україною ціна питання також буде вищою, оскільки частота російських атак набагато перевищує відчутні, але імпульсивні спроби Ірану завдати прямого удару по Ізраїлю.

Цілком можливо, країнам НАТО також довелося б літати на винищувачах над Україною, що може призвести до прямих зіткнень із Росією — а це саме те, чого Білий дім намагається уникнути.

Щоб подібні зусилля були якомога ефективнішими, західним силам, імовірно, доведеться завдавати прямих ударів по російських літаках і/або придушувати російські радари та ракети ППО великої дальності.

Інакше кажучи, захист від ракет уже більше пов'язаний із прямою участю у війні, навіть якщо це відбувається тільки в повітрі, зазначив Севілл.

Нагадаємо, що, за даними журналіста Романа Шрайха, ресурси на війну вичерпаються до 2026 року і в України, і в Росії.

Також повідомлялося, що бійців КНДР уже помітили в лавах росіян у Курській області.