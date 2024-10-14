"Висока похибка": чому Ізраїль відмовився від українського ноу-хау для перехоплення дронів

За словами дослідника з INSS Ієшуа Каліскі, українці застосовують невеликі поршневі літаки для перехоплення БПЛА, тому що "Шахеди" мало помітні на українських радарах. Екскомандир ППО ВПС Ізраїлю Цвік Хаймович пояснив, що українські системи та ППО загалом менш досконалі, ніж ізраїльські.

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Упродовж майже трьох років війни Повітряні сили України покращували свої можливості щодо перехоплення дронів і радіоелектронної боротьби, портативних засобів ППО та інших відомих методів. Водночас українські підходи не цілком доречні в умовах Ізраїлю. Про це розповів Ієшуа Каліскі, старший дослідник ізраїльського аналітичного центру "Інститут досліджень з національної безпеки" (INSS) в інтерв'ю The Media Line.

Дрони та іншу безпілотну техніку використовують із 70-х років минулого століття, але застосовувати по всьому театру бойових дій, як відомо, стали з початку повномасштабної війни в Україні. Росія переважно використовує дрони іранського виробництва.

"Українці застосовують невеликі поршневі літаки для перехоплення БПЛА, щоб відшкодувати нестачу низької радіолокаційної помітності [ворожих ударних дронів], використовують прості підсилювачі звуку та мережеві додатки, щоб розпізнавати звук дров, що наближаються, на відстані, — пояснив Каліскі. — Велика, порівняно з Ізраїлем, територія України передбачає великий ступінь похибки. В Ізраїлю такого привілею немає, щоб можна було помилитися з перехопленням. І це непросте завдання".

Ізраїльські медіа з посиланням на українські джерела писали, що Київ пропонував Тель-Авіву свій досвід, отриманий під час війни з Росією. Але пропозицію відхилили, тому що Ізраїль, судячи з усього, продовжує покладатися на власні рішення.

"Україна розробила акустичні сенсорні системи, які допомагають виявляти дрони, — зазначив Цвіка Хаймович, командувач ППО ВПС Ізраїлю з 2015 по 2018 рік. — Від дронів на відстані йде звук, що дзижчить, на низькій висоті він більш виразний і нагадує рій бджіл, що додає психологічного ефекту. Ізраїльські системи ППО більш вдосконалені, у них більше можливостей, ніж в українських".

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У квітні Ізраїль зіткнувся з масштабною атакою балістичних ракет і дронів з Ірану, під час якої одночасно запускалися 170 дронів. За допомогою союзників у регіоні на чолі зі США більшість снарядів вдалося перехопити. У підсумку постраждала одна дитина, а про масштабні наслідки не повідомлялося. У міру продовження бойових дій очікується, що обидві сторони війни на Близькому Сході розвиватимуть свої тактики, що може призвести до перегонів озброєнь.

Нагадаємо, що 14 жовтня в ГУР повідомили, що у РФ знищено літак Ту-134.