"Побачили себе згори": прилад за 2000 грн врятував бійців ЗСУ від дрона, і це не РЕБ

Військові їхали близько до лінії фронту, перехопили сигнал атакуючого їхнього "камікадзе" і вчасно вистрибнули з машини.

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Дешевий прилад врятував групу українських бійців від ворожого FPV-дрона на Покровському напрямку фронту. Про це на своєму Telegram-каналі розповів військовий консультант Сергій Бескрестнов на псевдонім "Флеш".

За словами експерта, він колись подарував начальнику артилерійської розвідки монітор FPV-дронів, що працює в діапазоні 5,8 ГГц, вартістю 1-2 тисячі гривень. Прилад перекочував до групи військових, які завжди тримали його біля вікна автомобіля і використовували поруч із лінією бойового зіткнення.

Сергій Флеш показав монітор FPV-дронів Фото: Telegram

"Минулого тижня, натиснувши "скан", одразу спіймали сильний сигнал і побачили фактично себе зверху. Зупинили машину і вистрибнули.

Контужені, але живі. Ось така історія, — поділився Сергій Бескрестнов. — РЕБ на машині стояв 720-1020 МГц, не допоміг".

Частота 5,8 ГГц використовується для прийому відеосигналу з камери FPV-дрона. Імовірно, розвідники перехопили ворожу "картинку", яка відобразилася на моніторі. "Флеш" додав, що на подібних пристроях із приймачем кнопку сканування потрібно натискати щонайменше раз на хвилину.

У грудні 2023 року писали, що українські військові почали перехоплювати відеосигнали FPV-дронів спеціальними приладами. Будь-який FPV-дрон має два радіоканали. Варто зазначити, що будь-який FPV-дрон має два канали зв'язку. Один використовується для управління, і його зазвичай пригнічують засоби РЕБ, а другий відповідає за відеотрансляцію. Як правило, другий сигнал відкритий, і його легко "зловити", оскільки виробники використовують дешеві модулі, прагнучи зменшити вартість одноразових БПЛА.

У березні стало відомо, що у ЗС РФ з'явилася своя система перехоплення відео FPV-дронів. Її розробила і почала застосовувати 114-а мотострілецька бригада.