"Увидели себя сверху": прибор з 2000 грн спас бойцов ВСУ от дрона, и это не РЭБ

Военные ехали близко к линии фронта, перехватили сигнал атакующего их "камикадзе" и вовремя выпрыгнули из машины.

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Дешевый прибор спас группу украинских бойцов от вражеского FPV-дрона на Покровском направлении фронта. Об этом на своем Telegram-канале рассказал военный консультант Сергей Бескрестнов с псевдонимом "Флэш".

По словам эксперта, он когда-то подарил начальнику артиллерийской разведки монитор FPV-дронов, работающий в диапазоне 5,8 ГГц, стоимостью 1-2 тысячи гривен. Прибор перекочевал к группе военных, которые всегда держали его у окна автомобиля и использовали рядом с линией боевого столкновения.

Cергей Флэш показал монитор FPV-дронов Фото: Telegram

"На прошлой неделе, нажав "скан", сразу поймали сильный сигнал и увидели фактически себя сверху. Остановили машину и выпрыгнули. Контуженые, но живые. Вот такая история, — поделился Сергей Бескрестнов. — РЭБ на машине стоял 720-1020 МГц, не помог".

Частота 5,8 ГГц используется для приема видеосигнала с камеры FPV-дрона. Вероятно, разведчики перехватили вражескую "картинку", которая отобразилась на мониторе. "Флэш" добавил, что на подобных устройствах с приемником кнопку сканирования нужно нажимать минимум раз в минуту.

В декабре 2023 года писали, что украинские военные начали перехватывать видеосигналы FPV-дронов специальными приборами. Стоит отметить, что любой FPV-дрон имеет два канала связи. Один используется для управления, и его обычно подавляют средства РЭБ, а второй отвечает за видеотрансляцию. Как правило, второй сигнал открыт, и его легко "поймать", поскольку производители используют дешевые модули, стремясь уменьшить стоимость одноразовых БПЛА.

В марте стало известно, что у ВС РФ появилась своя система перехвата видео FPV-дронов. Ее разработала и начала применять 114-я мотострелковая бригада.