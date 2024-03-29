Назвали "Чебурашкой": у ВС РФ появилась система перехвата потокового видео дронов ВСУ, — iSW

По словам аналитиков, ВС РФ пытаются разрабатывать улучшенные системы противодействия дронам. Применять это хотят для видеоперехвата, определения местонахождения БПЛА и моментальной активации ближайших РЭБ.

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Российские военкоры утверждают, что в частях российской 114-й мотострелковой бригады разработали новую систему против дронов под названием "Чебурашка", которая позволяет войскам РФ перехватывать потоковое видео украинских БПЛА. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 28 марта.

Связанный с Кремлем военный блогер утверждает, что российские подразделения на передовой линии пытаются разработать улучшенные системы противодействия дронам, которые бы перехватывали видео дронов, устанавливали местонахождение БПЛА и моментально активировали ближайшие системы подавления.

Такой механизм включается лишь на некоторое время, чтобы не вредить операциям с использованием российских беспилотников.

Сообщается что "Чебурашка" — система видеоперехвата, разработанная танковым батальоном 114 бригады и глушилка.

По утверждениям военкора, после применения этой системы у штурмового отряда не было потерь от FPV.

Украинские РЭБ

В посте военкора также упоминается о том, что сообщение украинского военнослужащего с позывным "Мадяр" о противодействии российским FPV-камикадзе насторожило оккупантов.

"Он там заявил, что задетектировал 4100 дронов и якобы повалил больше трех тысяч. Вот сейчас ответственные люди пытаются замолчать эту ситуацию, чтобы пронесло и может быть само рассосется", — отмечается в публикации.

Напомним, что 29 марта россияне представили FPV-дрон "Джокер-10", который несет в себе несколько угроз ВСУ.

Также сообщалось, что, по данным ISW за 28 марта, ВС РФ заявили о продвижении в Семеновке и уничтожении морского дрона возле Кинбурнской косы.