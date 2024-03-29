Назвали "Чебурашкою": у ЗС РФ з'явилася система перехоплення потокового відео дронів ЗСУ, — iSW

За словами аналітиків, ЗС РФ намагаються розробляти поліпшені системи протидії дронам. Застосовувати це хочуть для відеоперехоплення, визначення місцеперебування БПЛА і моментальної активації найближчих РЕБ.

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Російські військкори стверджують, що в частинах російської 114-ї мотострілецької бригади розробили нову систему проти дронів під назвою "Чебурашка", яка дає змогу військам РФ перехоплювати потокове відео українських БПЛА. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 28 березня.

Пов'язаний із Кремлем військовий блогер стверджує, що російські підрозділи на передовій лінії намагаються розробити поліпшені системи протидії дронам, які б перехоплювали відео дронів, встановлювали географічне місце БПЛА і моментально активували найближчі системи придушення.

Такий механізм вмикається лише на деякий час, щоб не шкодити операціям із використанням російських безпілотників.

Повідомляється, що "Чебурашка" — система відеоперехоплення, розроблена танковим батальйоном 114 бригади та глушилка.

За твердженнями військкора, після застосування цієї системи у штурмового загону не було втрат від FPV.

Українські РЕБ

У пості військкора також згадується про те, що повідомлення українського військовослужбовця з позивним "Мадяр" про протидію російським FPV-камікадзе насторожило окупантів.

"Він там заявив, що задетектував 4100 дронів і нібито повалив понад три тисячі. Ось зараз відповідальні люди намагаються замовчати цю ситуацію, щоб пронесло і, можливо, саме розсмокталося", — наголошується в публікації.

Нагадаємо, що 29 березня росіяни представили FPV-дрон "Джокер-10", який несе в собі кілька загроз ЗСУ.

Також повідомлялося, що, за даними ISW за 28 березня, ЗС РФ заявили про просування в Семенівці та знищення морського дрона біля Кінбурнської коси.