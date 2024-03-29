Росіяни представили FPV-дрон "Джокер-10": він несе дві великих загрози для ЗСУ

Російський дрон створений для засідок та раптових нападів. Він здатний днями перебувати у "сплячці" без радіозв'язку та активуватися за командою.

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Російське підприємство "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) розробило FPV-дрон "Джокер-10" з функціями гібернації та алгоритмами захисту від захоплення. Про це повідомляє російський сайт "Военное обозрение".

Дрон "Джокер-10" належить до лінійки, яка спеціально розроблялася для війни в Україні. Як каже виробник ЦКБР, безпілотник вже надходить в російські окупаційні війська та бере участь у бойових діях.

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Дрон може нести 5 кг навантаження та літати з ним зі швидкістю до 100 км/год. Його особливості — можливість довготермінової "сплячки" та самознищення під час потрапляння у руки супротивників. Він вже отримав схвальні відгуки від російських військових на фронті.

"Наш безпілотник оснащений двома необхідними пристроями. Перший — це гібернатор … другий унікальний пристрій — драйвер електродетонатора", — каже голова ЦКБР Дмитро Кузякин.

Гібернатор дозволяє дрону дістатися позиції та залишитися там повністю вимкненим до надходження команди. У такому стані дрон може чекати у засідці тиждень взимку та місяці влітку. У цей час його неможливо виявити засобами радіоелектронної розвідки. З його допомогою можна робити тривалі засідки та наносити ураження у несподіваний момент.

Драйвер електродетонатора дає можливість запустити алгоритм невитягнення, тобто неможливості захопити дрон. За заявою виробника, він гарантовано спрацьовує від удару, за командою пілота або за таймером. Він також спрацьовує під час спроб розібрати дрон або перерізати дроти.

Нагадаємо, нещодавно військові ЗСУ на Куп’янському напрямку російсько-українського фронту знайшли невідомий російський дрон, який раніше бачили за кілька днів на іншому напрямку. Він був ідентифікований як неназваний безпілотник розроблений ООО "Регионально-промышленная компания" з міста Нижній Новгород у Росії. У його створенні брали участь неназвані волонтери та уряд Нижньогородської області РФ. Безпілотник, який називають FPV-дроном, нібито здатний виконувати дистанційне мінування та уражати цілі у радіусі 20 км.