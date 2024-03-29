Россияне представили FPV-дрон "Джокер-10": он несет две большие угрозы для ВСУ

Российский дрон создан для засад и внезапных нападений. Он способен днями находиться в "спячке" без радиосвязи и активироваться по команде.

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Российское предприятие "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) разработало FPV-дрон "Джокер-10" с функциями гибернации и алгоритмами защиты от захвата. Об этом сообщает российский сайт "Военное обозрение".

Дрон "Джокер-10" относится к линейке, которая специально разрабатывалась для войны в Украине. Как говорит производитель ЦКБР, беспилотник уже поступает в российские оккупационные войска и участвует в боевых действиях.

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Дрон может нести 5 кг нагрузки и летать с ним со скоростью до 100 км/ч. Его особенности — возможность долгосрочной "спячки" и самоуничтожения при попадании в руки противников. Он уже получил положительные отзывы от российских военных на фронте.

"Наш беспилотник оснащен двумя необходимыми устройствами. Первый — это гибернатор ... второе уникальное устройство — драйвер электродетонатора", — говорит председатель ЦКБР Дмитрий Кузякин.

Гибернатор позволяет дрону добраться до позиции и остаться там полностью выключенным до поступления команды. В таком состоянии дрон может ждать в засаде неделю зимой и месяцы летом. В это время его невозможно обнаружить средствами радиоэлектронной разведки. С его помощью можно делать длительные засады и наносить поражения в неожиданный момент.

Драйвер электродетонатора дает возможность запустить алгоритм невытягивания, то есть невозможности захватить дрон. По заявлению производителя, он гарантированно срабатывает от удара, по команде пилота или по таймеру. Он также срабатывает при попытках разобрать дрон или перерезать провода.

Напомним, недавно военные ВСУ на Купянском направлении российско-украинского фронта нашли неизвестный российский дрон, который ранее видели через несколько дней на другом направлении. Он был идентифицирован как неназванный беспилотник разработанный ООО "Регионально-промышленная компания" из города Нижний Новгород в России. В его создании участвовали неназванные волонтеры и правительство Нижегородской области РФ. Беспилотник, который называют FPV-дроном, якобы способен выполнять дистанционное минирование и поражать цели в радиусе 20 км.